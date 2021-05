Facchinetti day 2021, consegnate le borse di studio agli studenti meritevoli

Scuola e aziende premiano gli studenti meritevoli con borse di studio. Si è svolta stamattina la nona edizione del Facchinetti day, la giornata dedicata alla consegna degli assegni e degli attestati a coloro che si sono distinti durante l’anno sia nello studio che nei vari tirocini in azienda oppure per la partecipazione a competizioni di vario genere tra scuole. Un evento che quest’anno si è potuto svolgere in presenza, un segnale di ritorno alla normalità importante per l’istituzione scolastica dopo un anno di sofferenza.

L’evento è dedicato al fondatore della scuola Cipriano Facchinetti (1889-1952), fervente antifascista, condannato a 30 anni di carcere dal regime, esiliato. Fu ministro della Difesa con De Gasperi, prese parte all’Assemblea Costituente. Fu uno dei fondatori della scuola, giornalista, presidente della Federazione Nazionale della Stampa e fine oratore. A lui dobbiamo l’inno nazionale scritto da Mameli e Novaro.

Il premio Facchinetti è stato consegnato agli studenti Marco Turra, Zahid Mohammed Hossein, Melania Quartarolo, Matteo Erba, Pietro Formenti, Giulia Bandera. Per la scuola serale la borsa di studio è andata a Massimo Castiglioni, Riccardo Gulino e Ilias Beliai.

Tre i progetti scolastici premiati con borse di studio. Per il progetto “Generazione Industria” in collaborazione con Univa sono stati premiati Giovanni Biaggio (segnalato per diventare cavaliere), Simone Bottini, Gabriele De Salvo e Daniele Palumbo.

Il premio per la partecipazione a “Scuola digitale” è andato all’intera 5A Informatica. Per la partecipazione a Robocup (i ragazzi hanno vinto la gara nazionale) sono stati premiati i ragazzi di Aurat, team che rappresenterà l’Italia ai Mondiali in Francia. Si tratta del 20esimo “trofeo” che finisce nella bacheca della scuola. Premiati anche alcuni studenti per i progetti attivati con le aziende.

Alla cerimonia di oggi, lunedì, hanno preso parte, oltre alla dirigente Anna Maria Bressan, anche il sindaco di Busto Arsizio e presidente della Provincia Emanuele Antonelli, la sua collega di Castellanza Mirella Cerini e Francesco Iadonisi, presidente del Consiglio di Istituto. Tutti e tre hanno elogiato i ragazzi per il loro grande impegno in questo anno così particolare, funestato dal Covid che ha creato non pochi disagi agli studenti, ai professori e, in generale, a tutto il sistema scolastico. La dirigente scolastica ha voluto anche ringraziare tutte le realtà imprenditoriali e le agenzie di lavoro che hanno collaborato nei tirocini. Una di queste, la Lasi dei fratelli Boggio, ha deciso di istituire una cospicua borsa di studio intitolata ai genitori per gli studenti dell’Isis Facchinetti, a partire dal prossimo anno.

L’occasione, infine, è stata sfruttata anche per presentare il presidio educativo messo a disposizione e finanziato dal Cidi di Milano: uno spazio in cui la scuola si apre alla città e offre la possibilità di usare lo spazio per incontri da parte di realtà associative del territorio. Terminati, infine, i lavori in una delle due palestre (entrambe ripavimentate) con tanto di inaugurazione alla presenza dei sindaci del territorio.