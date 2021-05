Federica Cesarini, bronzo prezioso in Coppa del Mondo

I programmi e la specialità cambiati in tutta fretta non hanno impedito a Federica Cesarini di confermarsi come una delle atlete di punta del canottaggio azzurro. A Lucerna, nella seconda tappa di Coppa del Mondo, la 25enne di Bardello ha ottenuto una bella medaglia di bronzo sul singolo pesi leggeri. (foto Carbonara-Canottaggio.org)

La portacolori di Fiamme Oro e Canottieri Gavirate è stata “dirottata” su questa barca a causa dell’indisponibilità di Valentina Rodini (infortunata) per formare il doppio con cui Cesarini gareggerà ai Giochi Olimpici di Tokyo. Lo staff della nazionale ha optato così per iscrivere la varesina al singolo – che non è specialità a cinque cerchi – e ha avuto ragione, centrando un podio di peso su un bacino storico quale è il Rotsee.

Nella finale per le medaglie, Cesarini ha dovuto cedere soltanto alla cinese Huiru Li, che ha fatto gara di testa, e alla irlandese Lydia Heaphy che è riuscita a sorpassare la varesina ai 500 metri dal traguardo. Le due barche sono arrivate vicinissime con l’azzurra superata di una punta, ma saldamente sul podio. Sesta posizione invece per l’altra barca italiana affidata a Paola Piazzolla.

Sei in tutto le medaglie ottenute dall’Italia a Lucerna: due gli argenti in specialità olimpica, quelli del due senza (Lodo-Vicino) e del quattro di coppia (Venier-Panizza-Rambaldi-Gentili) maschili, equipaggi che si confermano di alto profilo internazionale. Buono anche il bronzo del quattro di coppia senior femminile (Iseppi-Montesano-Lisi-Gobbi). Tra le barche non olimpiche, oltre al bronzo di Cesarini sono stati vinti anche oro e argento nel singolo leggero con Torre e Goretti.