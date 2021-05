Fratelli d’Italia nelle piazze del Varesotto: “Obiettivo 20%”

Fratelli d’Italia, sabato 8 e domenica 9 maggio, sarà nelle piazze principali di tutta la provincia di Varese per la campagna tesseramento 2021. Dal partito spiegano che per l0occasione verranno allestiti gazebo con i manifesti dei “patrioti” a Varese, Busto Arsizio, Gallarate, Saronno, Luino, Tradate, Venegono Superiore, Fagnano Olona, Cassano Magnago, Laveno, Porto Ceresio, Bisuschio, Arcisate, Samarate, Albizzate e Simirago.

“Sarà una grande manifestazione corale – annuncia il coordinatore provinciale Andrea Pellicini – in un momento per noi particolarmente favorevole, con i sondaggi che ci fanno intorno al 19% a livello nazionale. Due anni fa, dopo le elezioni europee, lanciammo la campagna con l’obiettivo di raggiungere il 10%. Oggi, con l’immenso lavoro di Giorgia Meloni e la coerenza dimostrata dal nostro partito nelle più importanti scelte nazionali, le ambizioni sono raddoppiate. Così come coloro che vedono in noi una concreta speranza per il futuro dell’Italia”.