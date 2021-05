Gelo tra Fedez e don Alberto: il rapper blocca il prete social

»Bloccato. Che per le dinamiche dei social significa ‘fatto fuori’ o ‘censurato’».

Dopo la collaborazione su Youtube, adesso cala il gelo, tra Fedez e don Alberto Ravagnani: il rapper ha infatti bloccato il prete social di Busto Arsizio, che ha voluto farlo notare sul suo Instagram.

Di sicuro la polemica si ricollega al “caso” Primo Maggio e alle critiche a Fedez, ma è difficile capire esattamente dove nasca lo scontro, passata forse anche dai messaggi privati tra il rapper e il sacerdote.

Fedez è sempre stato piuttosto caustico verso la Chiesa cattolica e il tema omofobia ha scaldato non poco il dibattito, appunto dopo il Primo Maggio. Si potrebbe pensare che tra il rapper e un prete non corra buon sangue, ma in realtà Fedez e don Alberto avevano collaborato: nell’estate 2020 si era aperto tra loro un dibattito franco sul tema pedofilia e Chiesa e poi i due avevano tenuto insieme anche una puntata di Muschio Selvaggio che era stata anche un bel confronto franco e animato:



Nei commenti al post di don Alberto il dibattito è già piuttosto acceso e polarizzato, c’è anche chi ha contestato l’uso della parola “censura” applicata al ban tra due persone sui social, che pure ha conseguenze indirette sul dibattito (visto che l’uno non può più intervenire nelle discussioni dell’altro).

Don Alberto ha comunque ribadito l’intenzione di non rompere con Fedez: «Peccato, io non ce l’avevo assolutamente con lui. Ma per dialogare bisogna essere in due: evidentemente non vuole farlo. Fedez, io però rimango amichevole e disponibile!» continua nel suo messaggio Instagram il prete bustocco.