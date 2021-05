Giunta Cassani “dannosa al 97,20%”

“Bilancio Giunta Cassani in 5 anni: dannosa al 97,20%”. Il Pd di Gallarate usa il sarcasmo, dopo lo studio affidato a una società esterna dalla giunta Cassani, che ha valutato un successo l’amministrazione sulla base dell’«83% di obbiettivi raggiunti».

Il Pd mette una percentuale ironica e fantasiosa, quasi come a dire: anche quello di Cassani è un numero fantasioso.

“Questo studio, confortato da realistici indicatori percentuali, è assolutamente gratuito e, proprio per questo, corrisponde fedelmente alla situazione di una città amministrata in modo evidentemente inadeguato, nonostante remunerate e fumose certificazioni a fini elettorali pagate con i soldi dei cittadini. Cioè le nostre tasse” (nella foto: un ironico post del 1° aprile del sindaco Cassani).

La controanalisi del principale partito di opposizione è affidata a una serie di sottolineature degli aspetti critici della gestione della città, in parte con una visione diversa degli stessi aspetti visti in positivo da Cassani, in parte con sottolineature di altre materie: