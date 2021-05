Gli scatti di Francesca Catellani allo Spazio Farioli

Lo Spazio Arte Carlo Farioli ospita fino al 30 maggio la mostra fotografica di Francesca Catellani dal titolo Celeste Terrestre. L’esposizione si inserisce nell’ambito della prima edizione di “Insight foto Festival” rassegna in calendario a Varese nella settimana dal 21 al 30 maggio, dedicata al tema dell’Identità.

L’artista porta nella sede dell’Associazione culturale una serie di opere che si ispirano al senso dell’esistenza nel recupero della memoria.

Francesca Catellani lavora sul recupero di immagini impresse su vecchie pellicole in Super8.

«Cerco gli elementi fondanti di un attimo passato – spiega. Ricostruendo, agisco in sottrazione, elimino il superfluo. Osservo molte vite in questa mia ricerca e trovo un filo conduttore che accomuna gli esseri umani che vivono l’esperienza di incarnazione, ovvero l’essere costantemente compenetrati da una doppia dimensione: quella Celeste e quella Terrestre. Terrestre è tutto ciò che è legato alla materia, al corpo, al peso, alle misure. Celeste è invece ciò che di immateriale viene a compenetrarci. Celeste è come il cielo, che possiamo vedere, ma non toccare, Celeste è il sentimento che ci alberga, la sensazione che accompagna il nostro andare, Celeste è la memoria, fatta di immagini che vivono in un eterno presente, perché presenti in noi. La serie di immagini che compone il progetto vuole esprimere questo nostro vivere costantemente, in questa doppia dimensione, riportando l’essenza di un momento passato, nel presente».

L’evento è realizzato nel rispetto delle norme di sicurezza e l’ingresso alla galleria sarà contingentato. Prenotazione obbligatoria: T. 3487224557

Celeste Terrestre

personale di Francesca Catellani

21 – 30 Maggio 2021

Spazio Arte Carlo Farioli, via Silvio Pellico 15, Busto Arsizio – T. 348 7224557

Orari: tutti i giorni 16.30/19; domenica 10.30/12 – 16.30/19

info@farioliarte.it www.farioliarte.it