Godetevi la Superluna di questa sera (anche se non esiste)

Le “prime avvisaglie” ci sono state ieri sera, martedì 26 maggio: una luna gigante è comparsa nel cielo terso e blu del Varesotto. E questa sera la Luna, il nostro satellite, darà il meglio di sé. Brillerà alta e se il meteo lo consentirà potremo goderci lo spettacolo. Si parla di Superluna ma il termine, ci spiega Luca Buzzi dell’Osservatorio astronomico del Campo dei Fiori, è solo molto “romantico” e poco scientifico. Purtroppo.

«In un anno ci sono circa tredici lune piene – spiega Luca Buzzi – ma la differenza di grandezza è davvero minima. Parlare di Superluna quindi non ha molto senso, è un fenomeno a cui noi ad esempio non diamo molta rilevanza. La variazione di grandezza è del 10 per cento, nulla se pensiamo alle distanze di cui parliamo. Quella di questa sera ad esempio è la seconda Luna più grande di quest’anno: dista dalla Terra 357 mila 311 chilometri; la più grande sarà il 4 dicembre e sarà distante dalla Terra 356 mila 794 chilometri. La più lontana invece si trova a 406 mila 512 chilometri. Come si vede una differenza davvero minima».

Insomma la Superluna esiste solo negli occhi di chi la guarda. «Per cogliere davvero la differenza bisognerebbe fare diverse foto, con strumenti adeguati e potenti e allora forse potremmo vedere le dimensioni reali. Se invece questa sera vogliamo fare foto suggestive l’ideale sarà cogliere il momento in cui la Luna sorge o tramonta: questo permette di metterla a confronto con una montagna, una casa e allora sì che ne potremo apprezzare la grandezza e la maestosità».

Oggi era anche il giorno di un’eclissi di Luna visibile però soltanto nel nord dell’America e in alcune zone del sud-ovest americano, dell’Australia e di certe regioni del sud-est dell’Asia. Noi avremo una piccola eclissi il 16 maggio del 2022, visibile poco prima del sorgere del sole. Per vedere un’eclissi totale dovremo invece pazientare un po’: potremo goderci lo spettacolo solo nel 2025.