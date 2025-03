Vivi una giornata da pilota con Varese Corsi

Hai mai sognato di volare come un vero pilota d’aereo? Con Varese Corsi sarà possibile vivere l’emozione di pilotare un Boeing 737-800 Max in totale sicurezza, grazie al laboratorio di simulazione di volo con simulatore professionale di Varese Corsi.

Strutturato in due moduli, uno teorico e uno pratico, il corso permetterà di scoprire più da vicino il mondo dell’aviazione, con l’opportunità di volare sul simulatore di un Boeing 737-800 Max.

La prima lezione si svolgerà sabato 29 marzo, dalle 9:00 alle 13:00 in Salone Motta e sarà un incontro teorico. Si potranno imparare le basi del volo, le principali manovre e le procedure operative standard. Sarà l’occasione perfetta per conoscere tutti gli aspetti del volo, dall’accensione dei motori alla gestione del piano di volo, passando per le comunicazioni in cabina di pilotaggio.

La seconda lezione si terrà sabato 5 aprile, dalle 9:00 alle 9:45 nella sede di CPFlight a Nova Milanese. Qui ogni coppia di partecipanti avrà 45 minuti per vivere un’esperienza di volo immersiva, affiancata da un istruttore esperto che le guiderà durante il volo.

Tutto il corso è realizzato in collaborazione con CPFlight, un’azienda italiana di fama internazionale, specializzata nella simulazione di volo. Fondata nel 2003, è cresciuta fino a diventare un leader nel settore. L’azienda è conosciuta per la produzione di simulatori di volo altamente realistici, tra cui quelli dei modelli Boeing 737 NG, 737 Max e Airbus320.

