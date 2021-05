Imperia – Legnano 2-3, i lilla agganciano la zona playoff

Imperia – Legnano 2-3

Reti: Gasparri (L) al 7′ e al 40′ – Malandrino (I) al 14′ – Di Lernia (L) al 24′ – Giglio (I) su rigore al 54′

Imperia: Dani, Scannapieco, Malandrino, Sancinito, De Bode (Gnecchi dal 60′), Virga, Capra, Giglio, Cassata, Mallitezi, Martelli (Sassri dal 46′). In panchina, Trucco, Fazio, Gandolfo, Gnecchi, Kancellari, Donaggio, Grandoni, Di Salvatore. All. Lupo

Legnano: Russo, Ortolani, De Stefano F, Di Lernia (Tunesi dal 74′), Nava, Barbui, Beretta, Brusa, Cocuzza, Ronzoni , Gasparri. In panchina, Colnaghi, Barra, Luoni, Pellini, Febbrasio, Diana, Bingo, Fondi. All. Sgrò

Arbitro: Lipizer di Verona, con assistenti Carbone di Aosta e Russo di Nichelino

Grazie a un esemplare primo tempo e a una attenta ripresa, il Legnano conferma l’ottimo momento, allunga la struscia positiva in Liguria e arriva finalmente nella zona più nobile della classifica. E’ vero, diversi recuperi possono ancora modificare la parte alta della graduatoria, quella impegnata dalle squadre che lottano per un posto nei playoff, ma insomma adesso i lilla sono lì con un piede dentro e se la forma continuerà ad essere quella di oggi saranno problemi per gli avversari ricacciarli dietro.

A Imperia, Legnano… imperioso nei primi 45 minuti. Manovre efficaci, difesa attenta e un vantaggio di due reti strameritato. I nerazzurri locali restano comunque una buona squadra e l’hanno dimostrato con un secondo tempo che ha messo spesso i lilla in difficoltà. Ma quando la squadra soffre ci pensa il portierone Russo a salvare la baracca, parando anche oggi un altro rigore. Sul secondo tiro dal dischetto, nulla ha potuto ma insomma il suo 9 in pagella lo porta a casa anche oggi.

Classifica: Pont Donnaz 60 punti; Castellanzese 59; Gozzano*** e Bra* 58; Sestri L.* e Legnano 50; Caronnese, Folgore Caratese* 49; Sanremese*** 46; Imperia e Casale 44; Lavagnese 43; Arconatese 38; Derthona* 37, Chieri*** 34; Varese*, Saluzzo* 31; Vado* e Borgosesia* 24; Fossano* 19. *1 gara in meno

Finita: Imperia – Legnano 2-3

94′ – Cross di Giglio, testa di Sassari, ma troppo debole

92′ – Anche una occasione per il Legnano con Tunesi, nulla di fatto

5 minuti di recupero

80′ – Gnecchi, Capra, Giglio di seguito creano problemi nell’area legnanese che fa buona guardia

74′ – Continua l’assalto alla porta lilla, graziata da Sancinito

67′ – Ancora Giglio ha l’occasione del pareggio, ma perde l’attimo della battuta. Legnano in difficoltà

64′ – Pressione continua dell’Imperia mentre il Legnano gioca di rimessa

54′ – Ancora un rigore per l’Imperia. Sul dischetto Giglio: GOL DELL’IMPERIA

52′ – Giglio di testa e il palo salva la porta del Legnano

47′ – Rigore per l’Imperia. Altro miracolo di Russo sul tiro di Capra: parato!

Partita ripresa

Finito primo tempo

43′ – Punizione per l’Imperia, palla sull’esterno della rete lilla

40′ – E TRE I GOL LILLA. Era maturo il terzo gol del Legnano ed eccolo, firmato da Gasparri

38′ – Lilla ancora padroni del campo. Nava e Cocuzza confezionano una bella azione, fermata in angolo

37′ – Legnano pericoloso nell’area ligure. Ronzoni viene fermato al momento decisivo del tiro

32′ – Modesta la reazione dell’Imperia e finalizzata soprattutto da un colpo di testa debole di Capra, parato senza problemi da Russo

24′ – VANTAGGIO lilla. Di Lernia si libera sulla destra e vede Beretta in area che batte di nuovo in gol

14′ – PAREGGIO dell’Imperia. Malandrino di testa perfeziona un continuo pressing dei padroni di casa

13′ – Anche l’Imperia va in gol, ma evidente pure in questa occasione una posizione di fuorigioco per Capra

10′ – Imperia vicino al pareggio, la conclusione di Mallitezi è deviata in angolo dalla difesa.

7′ – GOOOL lilla. Ancora Ronzoni, il suo passaggio libera Gasparri in area che non sbaglia.

5′ – Legnano in gol, ma la posizione di Ronzoni era in evidente fuorigioco

Partita iniziata

I lilla tornano in Liguria per affrontare l’Imperia. In Riviera quest’anno il Legnano ha colto due successi e incassato una sconfitta.

Imperia: Dani, Scannapieco, Malandrino, Sancinito, De Bode (Gnecchi dal 60′), Virga, Capra, Giglio, Cassata, Mallitezi, Martelli (Sassri dal 46′). In panchina, Trucco, Fazio, Gandolfo, Gnecchi, Kancellari, Donaggio, Grandoni, Di Salvatore. All. Lupo

Legnano: Russo, Ortolani, De Stefano F, Di Lernia (Tunesi dal 74′), Nava, Barbui, Beretta, Brusa, Cocuzza, Ronzoni , Gasparri. In panchina, Colnaghi, Barra, Luoni, Pellini, Febbrasio, Diana, Bingo, Fondi. All. Sgrò

Arbitro: Lipizer di Verona, con assistenti Carbone di Aosta e Russo di Nichelino