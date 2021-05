La degustazione di vini online è la tendenza

Secondo i dati OIV (Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino), gli italiani nel 2018 hanno consumato 22,4 milioni di ettolitri di vino, dato che rimane stabile nel 2019. Con questi numeri l’Italia si posiziona al terzo posto tra i maggiori consumatori di vino al mondo (9%), dopo Stati Uniti (14%) e Francia (11%). Il 2020 è stato un po’ l’anno della svolta del mercato dei vini. L’arrivo della crisi sanitaria dovuta al Covid-19 ha provocato un calo del 3% e anche la produzione di vino è leggermente più bassa rispetto al passato.In questo calo generale, però, c’è stato un incremento negli acquisti online. Molti italiani hanno scelto di acquistare il loro vino preferito in una Enoteca Online. A cosa è dovuto questo incremento? E quali sono i vantaggi di acquistare vini online?

Comprare vini online – Vantaggi

In Italia gli acquisti online sono sempre più comuni. In leggero ritardo rispetto agli standard europei, anche in Italia si è diffusa l’abitudine di comprare su internet. Oggi dal nostro smartphone o dal nostro PC possiamo davvero acquistare qualunque cosa. Riguardo all’acquisto di cibo online gli italiani, rispetto ai loro vicini europei, erano ancora un po’ restii. La pandemia ha cambiato le cose. In poco tempo hanno scoperto e iniziato ad apprezzare i vantaggi di acquistare generi alimentari su internet e a degustare vini provenienti da enoteche non fisiche, mettendo da parte ogni reticenza. Quando non è stato più possibile andare all’enoteca più vicina o diventava sempre più complicato recarsi al supermercato, gli italiani hanno capito che l’acquisto online in fondo non era poi così male e che, anzi, offriva notevoli vantaggi. Acquistare vini su internet offre una grande varietà di prodotti nazionali e internazionali e rappresenta il punto di forza di un’enoteca online rispetto a quella più vicino casa. Altro vantaggio è rappresentato dalla convenienza. Rispetto alle enoteche fisiche, i negozi online spesso hanno prezzi più vantaggiosi e se a questo si aggiungono promozioni, sconti e risparmi sulla spedizione oltre una certa cifra, sicuramente la differenza sarà notevole. Oggi quello di cui tutti abbiamo bisogno è rapidità e comodità. Con un’enoteca online è possibile prendere tutte le informazioni del vino che si desidera e ordinarlo con un semplice clic. Quindi niente più file al supermercato o all’enoteca. Infine, ultimo punto a favore, è la spedizione. Il vino ordinato si può ricevere in qualunque luogo, a casa o in ufficio, lo si può regalare ad un amico, recapitandolo direttamente al suo domicilio.

Comprare vini online – Consigli

Prima di procedere all’acquisto di un vino è importante tenere a mente che è esattamente come se fossimo in una vera e propria enoteca. Con il vantaggio che dal nostro pc o dallo smartphone abbiamo tutto il tempo per decidere, guardare le etichette, prendere informazioni su internet e fare la nostra scelta accuratamente.

Degustazione vini online

Oggi internet abbraccia sempre più settori, ogni giorno si fanno i conti con una tecnologia sempre più presente. È l’era del virtuale, e in questo ultimo periodo ha coinvolto anche nuovi settori come quello delle degustazioni. Infatti, se la pandemia non lo permette, è possibile ordinare online il vino che si desidera, e prenotare una video-degustazione direttamente con il produttore, fissando data, ora e lingua prescelta.

Conclusioni

Perché comprare vini online? Perché è una tendenza? Sembra che negli ultimi tempi questo termine abbia preso un’accezione negativa. In realtà “tendenza” è anche lo specchio dei tempi, in molti casi le tendenze ci hanno mostrato il futuro. L’acquisto di vini online consente di abbinare al piacere di un buon vino, la praticità e la comodità di ordinarlo e riceverlo direttamente a casa. Con un notevole risparmio di denaro e stress per raggiungere il supermercato o l’enoteca. E il tutto, mantenendo sempre il vantaggio di poter scegliere con attenzione il prodotto, secondo i nostri gusti, stando comodamente seduti in salotto.