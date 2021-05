La festa dei fratelli e delle sorelle

La festa dei fratelli, National Sibling Day, è una ricorrenza civile festeggiata il 10 aprile negli Stati Uniti e il 31 maggio in Europa in onore del legame che unisce fratelli e sorelle.

È nata nel 1997 grazie a Claudia Evart per onorare il ricordo di suo fratello. La politica statunitense Carolyn B. Maloney si impegnò per introdurla nel Congressional Record ufficiale del Congresso degli Stati Uniti d’America il 26 settembre 2005.

In Europa, l’idea è stata lanciata nel 2014 dalla Confederazione europea delle famiglie numerose (ELFAC) oggi presieduta dall’italiana Maria Regina Maroncelli Florio, per celebrare fratelli e sorelle. La festa del 31 maggio si è diffusa in modo diverso nei paesi in cui ELFAC è presente.

Fernando Ribeiro e Castro, portoghese, fondatore ed ex presidente dell’ELFAC è l’autore di una frase che segna la celebrazione e lo spirito di questa iniziativa: “Se vuoi vedere un bambino felice, dagli un fratello. Se vuoi vedere un bambino molto felice, dagli un sacco di fratelli.”



Questo è uno dei motivi per la data del 31 maggio: l’ultimo giorno di maggio, in cui si sono svolte altre celebrazioni familiari, e la vigilia della Giornata dei bambini in vari paesi, come il Portogallo. La Festa dei fratelli è anche una specie di felice annuncio di famiglia ai bambini piccoli.