Per lavori alla stazione di Chiasso previste modifiche alla circolazione dei treni

Dal 25 maggio all’11 giugno ci saranno modifiche alla circolazione dei treni della tratta S40 Como-Chiasso-Mendrisio-Varese. Sono in programma dei lavori di potenziamento infrastrutturale nella stazione di Chiasso che provocheranno la cancellazione dei collegamenti tra Como a Chiasso per i treni in partenza da Varese alle 8.36 e 10.36 nei giorni 25,26, 27, 28 e 31 maggio e 1,2,8,9,10,11 giugno