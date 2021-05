Le insegne luminose al led e quelle al neon: proviamo a conoscerle meglio

L’insegna luminosa è una soluzione in grado di rendere più attraente qualsiasi tipo di attività commerciale, garantendo una visibilità di impatto immediato e facilitando la memorizzazione di loghi e scritte. Il mercato mette a disposizione varie soluzioni da questo punto di vista, e una importante distinzione di cui è necessario tenere conto è quella tra le insegne a neon e le insegne a led. In ogni caso, però, puntare su un’ insegna luminosa per rendere più visibile la propria azienda o il proprio negozio è una decisione destinata a rivelarsi vincente e a offrire molteplici vantaggi: il che è vero in modo particolare per coloro che desiderano la massima visibilità anche senza la luce del giorno, di sera e di notte.

Perché scegliere le insegne luminose

Se una scritta è illuminata, è molto difficile che essa non venga notata dalle persone e passi inosservata. Anzi, nel caso in cui essa sia stata realizzata in maniera appropriata, risulta ben visibile anche a distanza. Come si è detto, sono due le grandi categorie entro le quali possono essere racchiuse le insegne luminose che si trovano sul mercato al giorno d’oggi: le insegne a led e le insegne a neon. Queste ultime hanno dominato la scena per molto tempo, ma nel corso degli ultimi anni hanno pian piano ceduto il passo alle soluzioni a led, in grado di assicurare benefici economici non indifferenti. Il loro consumo ridotto, infatti, si traduce in una bolletta più leggera, oltre che in un livello di sostenibilità ambientale superiore.

Creazione Web e le insegne luminose

Chi è in cerca di un’insegna luminosa per la propria attività può trovare in Creazione Web una valida risposta alle proprie esigenze: un’azienda dinamica e giovane, con uno sguardo privilegiato verso l’innovazione. Sono numerosi gli ambiti di cui si occupa Creazione Web, tra cui la progettazione di siti Internet, la stampa e la grafica; tra questi c’è anche la realizzazione di insegne luminose, un’attività che viene svolta in maniera seria e con la massima attenzione per la qualità.

Guida alla scelta

Come si è accennato, le insegne a led sono in grado di assicurare risultati eccellenti dal punto di vista delle performance. Ma questo non vuol dire che le alternative al neon debbano essere scartate a priori: al contrario, esse si rivelano comunque adatte in molteplici circostanze, per esempio se si ha intenzione di rievocare atmosfere in stile vintage. Quel che conta è puntare sempre sulla dose di creatività che è indispensabile per catturare l’attenzione delle persone. Dal punto di vista estetico, tanto le insegne a led quanto quelle al neon permettono di scegliere tra una vasta gamma di alternative, considerate le tante opzioni di personalizzazione che si hanno a disposizione. Lo stesso discorso vale per l’assortimento di colori, decisamente vasto ed eterogeneo.

Alla scoperta dei tubi

I tubi – siano essi al neon o a led – sono strutturati in modo da poter essere accolti dentro cassonetti con una forma specifica. In alternativa, è possibile integrarli direttamente all’interno delle singole lettere, le quali possono essere realizzate in metallo o in plexiglass. Al di là dei tubi, comunque, qualunque tipologia di soggetto può essere illuminata tramite il ricorso a sorgenti luminose al neon o a led: per esempio i pannelli, che possono eventualmente essere traforati o sagomati, ma anche diciture di dimensioni e forme differenti. È molto suggestiva, inoltre, l’opzione rappresentata dalle insegne retroilluminate, grazie a cui si possono ottenere dei contrasti di ombra e luce molto eleganti.

Insegne a led: quali benefici offrono

Le insegne a led si vanno diffondendo sempre di più anche in virtù del notevole apprezzamento che riscuotono. Il risparmio energetico è, senza dubbio, uno dei vantaggi più significativi che derivano dal loro utilizzo. Il ricorso ai tubi a led, infatti, sul fronte dei consumi permette di usufruire di una diminuzione della spesa in bolletta per l’energia decisamente importante. Si parla di un risparmio, nel confronto con insegne luminose di altri tipi, che va da un minimo del 30 a un massimo dell’80%. Scegliere le insegne a led vuol dire riuscire ad adeguarsi in maniera efficace e vantaggiosa alle necessità a cui devono rispondere le attività commerciali in epoca moderna.

Perché preferire le soluzioni a led

Il basso impatto ambientale è un altro aspetto che merita di essere preso in considerazione quando si pensa alle caratteristiche positive dei tubi a led: questi, infatti, non presentano al proprio interno gas nobili da ionizzare e neppure mercurio. Insomma, non contengono alcuna sostanza nociva e non ne emettono, oltre a non produrre calore. Un ulteriore fattore da valutare, poi, è quello relativo alla luminosità. La caratteristica peculiare della tecnologia led consiste nell’assenza di dispersioni: vuol dire che tutta la luce che viene prodotta viene sfruttata e si dirige sulla superficie che deve essere illuminata. Ciò è vero, ovviamente, anche nel caso delle insegne luminose, che di conseguenza si dimostrano più efficienti rispetto alle omologhe al neon, ovviamente a parità di flusso luminoso. Sono tubi flessibili e moduli a led a emettere la luce; essi si accendono in maniera immediata, e non occorrono reattori o starter.