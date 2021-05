A Lozza zero contagi, il sindaco: “Avanti così, battiamo il virus”

Nessuna delle province lombarde registra più di 100 casi ogni 100.000 abitanti, dicono gli ultimi dati sui contagi da Covid-19. Il valore più alto si registra a Varese con 70 casi ogni 100.000 abitanti. La media lombarda è 48. Ma ci sono piccoli paesi che hanno già raggiunto un primato: zero contagi.

A segnalarlo per primo è il sindaco di Lozza Giuseppe Licata: «Cari concittadini, da qualche giorno non si registrano residenti di Lozza positivi al Covid-19 – scrive il sindaco su Facebook -. Segno che i comportamenti responsabili dei cittadini e l’accelerazione della campagna di vaccinazione stanno portando importanti frutti! Un risultato che ci rende ottimisti per il futuro, ma che naturalmente non deve indurre nessuno ad abbassare la guardia. Il virus circola ancora e lo farà per lungo tempo. Lo stiamo battendo, adesso non permettiamogli di rimontare!».

Anche altri piccoli comuni come Cazzago Brabbia non registrano più alcun contagio mentre altri, ad esempio Inarzo, hanno numeri davvero bassi, mai visti in questi mesi di pandemia. Un ottimo segnale, una luce in fondo al tunnel.