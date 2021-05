Lunedì 10 maggio riapre l’ufficio postale a Caldana

Lunedì 10 maggio è una data importante per Cocquio Trevisago dal momento che a Caldana, la frazione montana del comune, riaprirà l’ufficio postale.

A darne notizia il sindaco Danilo Centrella in un post su facebook: «Siamo orgogliosi di informarvi che, a seguito di un’azione congiunta del nostro Comune con Poste Italiane, il prossimo 10 maggio verrà riaperto l’Ufficio Postale nella frazione di Caldana. Riteniamo che il nuovo Ufficio Postale evidenzi l’importanza di fornire di servizi adeguati anche i centri di piccole dimensioni, che in questo modo possono aumentare la loro crescita e il loro sviluppo, per soddisfare le esigenze della collettività».

L’ufficio sarà aperto secondo orari che verranno comunicati a breve da Poste Italiane, e quando le normative in materia sanitaria lo permetteranno, valorizzeremo questa riapertura con la cerimonia di un annullo filatelico così come era stato programmato alcuni mesi fa, e poi rimandato a causa del perdurare della pandemia.

«In attesa quindi di incontrarci in quella occasione, auguro buon lavoro al nuovo Ufficio Postale, che tra pochi giorni aprirà le porte ai nostri concittadini», conclude Danilo Centrella