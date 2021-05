Poste a Caldana, “grande soddisfazione” delle minoranze

A Cocquio Trevisago, nel mese di maggio, in frazione di Caldana, riapre l’Ufficio Postale.

I gruppi di minoranza presenti in Consiglio comunale “Per Cocquio“, “Cambiamo Cocquio” e “Gruppo Misto“, manifestano grande soddisfazione per il risultato ottenuto grazie all’impegno ed alla determinazione dello scomparso ex-Sindaco Mario Ballarin e della sua Amministrazione.

“All’epoca l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Ballarin fece ricorso, contro la chiusura delle poste, al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha risposto positivamente a quell’appello, mostrando grande sensibilità ed attenzione al nostro territorio”, scrivono i gruppi di minoranza in consiglio comunale.