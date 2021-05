Nel parco giochi di Avigno arrivano una nuova altalena e la teleferica

Nel parco di Avigno sono arrivati due nuovi giochi per i bambini del quartiere. Si completa in questo modo il progetto nato dagli alunni della vicina scuola primaria Galilei che avevano disegnato l’area giochi con tanto di scivoli, altalene e teleferica.

Il Comune di Varese aveva chiesto proprio a loro, infatti, di indicare cosa avrebbero voluto in questa parco a due passi dalla scuola, lungo via Saffi nel cuore di Avigno. Così, prima della pandemia, l’amministrazione aveva già realizzato la parte principale del progetto aprendo questo nuovo parco ai bambini del quartiere e della vicina primaria. Oggi, con l’installazione partita questa mattina della seconda altalena e della teleferica, si completa il progetto disegnato dagli alunni della Galilei e il parco entro qualche giorno sarà finito.

«Questo è un bellissimo parco di quartiere – ha detto l’assessore all’Ambiente Dino De Simone – e oggi completiamo quel percorso iniziato con i bambini della vicina scuola realizzando in pieno il progetto che ci avevano consegnato. Quest’area è frequentata ogni giorno da tantissimi bambini, famiglie, genitori e nonni. Un polmone verde nel centro di Avigno dotato di tanti giochi per il divertimenti di tutti. Ma il percorso non finisce qui – prosegue l’assessore – perchè nei prossimi giorni ho intenzione di visitare altri parchi di quartiere per progettare nuovi interventi sia di miglioramento che per realizzare nuovi spazi dedicati ai più giovani e alle famiglie».