Agosto di lavori sulla Saronno-Seregno. “Ma i treni ci saranno”

Niente treni sulla Saronno-Seregno ad agosto? Una ricerca sul portale degli orari, fatta dal gruppo pendolari, è bastata ad innescare le preoccupazioni di chi usa la ferrovia che attraversa la Brianza e di qui raggiunge Milano. Trenord però smentisce, dicendo che il servizio sarà garantito.

L’allarme è stato lanciato dal Comitato Viaggiatori Nodo di Saronno con un post: “Nel mese di agosto 2021 la linea Saronno-Seregno risulterà cancellata”. O meglio: così appare dalla ricerca sul portale di orari Trenord, di cui vengono proposti due screenshot, specificando che la linea “risulta cancellata totalmente”.

Trenord fa sapere però che non ci sarà alcun blocco dei treni: sono in programma sì lavori impegnativi sulla linea, ma il servizio sarà comunque garantito, anche se per ora non c’è un dettaglio della «rimodulazione» della offerta, vale a dire di come sarà strutturato l’orario.

Alla nostra richiesta sul mantenimento del servizio ferroviario (vale a dire non con corse sostitutive con autobus),è stato garantito che sì, ci saranno le corse con i treni, anche se il programma delle modifiche non è ancora disponibile.

L’azienda ribadisce inoltre che le comunicazioni sulle modifiche del servizio saranno inviate regolarmente e attraverso i canali ufficiali.