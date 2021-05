Il Pd e il candidato sindaco Maggioni nei quartieri di Busto Arsizio, appuntamento a Sacconago

Il Partito Democratico e il suo candidato sindaco alle prossime amministrative di Busto Arsizio, Maurizio Maggioni, in strada nei quartieri per elaborare il programma della prossima campagna elettorale. Sabato 29 maggio (dalle 10,30) toccherà al quartiere Sacconago, in piazza della Chiesa Vecchia, con l’obiettivo di ascoltare la cittadinanza su come vorrebbe trasformare il centro del quartiere.

«Gireremo in diverse situazioni: centri o case popolari, parchi. Si tratta di luoghi importanti per il nostro programma e le proposte che potranno essere verificate o dettagliate dai presenti. Non si tratta però solo di urbanistica: in alcune zone raccoglieremo esigenze e valutazioni da parte degli abitanti, a 360 gradi su ogni tema. Gli appuntamenti di questo tipo saranno settimanali. Aggiungeremo incontri on line a tema con esperti su aspetti del programma» – ha commentato Maurizio Maggioni.