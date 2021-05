La vasca riapre il 1° giugno, ma la piscina di Moriggia riparte un po’ già lunedì

La piscina di Moriggia si prepara a riaprire. «Se il governo non cambia idea, il 1° giugno riapriremo» conferma Emilio Bonzanini, di Ticino Nuoto, gestore dell’impianto di Gallarate.

La data del 1° giugno è appunto quella prevista dalle attuali norme. E a quella data ci si dovrà attenere per tornare in vasca.

Le regole però danno ai gestori la possibilità di una – diciamo così – ripartenza soft, per gestire al meglio i flussi.«Da lunedì 17 maggio apriremo già la reception: ricontatteremo le persone che hanno abbonamenti in validità per la riattivazione dell’abbonamento».

Una mezza apertura anticipata per assicurare la ripresa in relax e anche in sicurezza dal punto di vista sanitario, per evitare code e assembramenti al momento in cui – mancano due settimane soltanto – si potrà tornare a nuotare.