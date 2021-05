Plusdotati o ad alto potenziale cognitivo a Varese: dai webinar ai laboratori

Nuovi appuntamenti con il progetto “Plusdotese, istruzioni per l’uso” promosso da Plusdotazione Varese in collaborazione con Mind Room e Psi (Professionisti a sostegno dell’individuo) per fare luce sull’alto potenziale cognitivo che riguarda in media un bambino ogni 20, ma non è così semplice riconoscerli e ancora meno scontato è riuscire a coltivare questo dono evitando che vada perso.

Dopo il primo partecipatissimo webinar ad aprile che ha visto collegati quasi 150 genitori, le specialiste propongono per il prossimo 18 maggio alle ore 18 un secondo webinar, sempre gratuito, questa volta dedicato a insegnanti ed educatori che vuole essere “un’occasione per condividere le informazioni sui bambini e ragazzi ad alto potenziale cognitivo – spiega la pedagogista Maria Chiara Moneta che si è formata sul tema anche all’estero e se ne occupa da oltre 10 anni – La plusdotazione è un argomento di cui molti parlano ma spesso con troppo pressapochismo e superficialità. Prenderne coscienza non serve a targhettizzare i singoli ma a capire che tutti i bambini andrebbero trattati come se fossero più intelligenti di quanto ci aspettiamo, perché l’intelligenza si coltiva”.

Assieme a lei a condurre il webinar anche le psicologhe Valeria Resta e Federica Grilanda. “Purtroppo ci sono ancora misdiagnosi, cioè diagnosi errate per cui la plusdotazione viene scambiate per dhd, per la grande energia mostrata da questi ragazzi che però non sono iperattivi, hanno solo bisogne che le loro capacità siano nutrite nel modo giusto – afferma Grilanda – Altra fonte di equivoci sono poi le doppie eccezionalità, quando l’alto potenziale cognitivo si presenta in bambini che hanno anche delle difficoltà di apprendimento importanti. Diventa fondamentale in questi casi che i docenti abbiano tutti gli strumenti per riconoscere la sitazione, per inquadrarla correttamente e gestirla al meglio”.

LABORATORI MIND FOR TALENT

Intanto partono a metà maggio i primi laboratori pensati da Mind-Room come momenti particolarmente stimolanti per bambini con alto potenziale o anche semplicemente molto appassionati a determinati ambiti. “I laboratori sono rivolti a bambini già dai 4 anni che, suddivisi per fasce di età, avranno modo di confrontarsi con diversi stimoli”, spiega Valeria Resta.

Tutti gli eventi (di seguito il calendario) saranno ospitati dall’oratorio di Belforte, in via Calatafimi 30 a Varese.

Sabato 15 maggio, ore 15-17

CACCIA AGLI STIMOLI

I partecipanti, suddivisi per fasce di età, Le proposte coinvolgeranno i partecipanti in attività

finalizzate a stimolare la curiosità in ambito scientifico, logico, motorio, artistico, multisensoriale.

Giovedì 20 maggio, pomeriggio

ALLA SCOPERTA DEL DNA

Cosa nasconde il DNA? Accompagnati dalla ricercatrice del San Raffaele Giulia Rotta, i ragazzi partiranno per un viaggio tra membrana, citoplasma e nucleo. Grazie ad esperimenti di osmosi e d’estrazione del DNA, le cellule non avranno più segreti.

Sabato 29 maggio, ore 14,30 – 18,30

ACROBATICA-MENTE

In collaborazione con la scuola di circo SpazioKabum, bambini e ragazzi potranno sperimentare le discipline circensi. Tra giocoleria, equilibrio, acrobalance, acrobatica aerea e a terra impareranno a conoscere meglio i propri talenti.

Giovedì 3 giugno

ARTISTICA-MENTE

Questo laboratorio vuole offrire un contesto di assoluta libertà per esprimere la propria creatività. Il talento e l’unicità prenderanno forma attraverso l’arte.

Per maggiori info e iscrizioni: info@mind-room.it oppure mind-room.it.