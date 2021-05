Rescaldina, bimbi in festa per la “nuova” Barca della Pace e i primi 5 anni di Pedibus

Non solo le celebrazioni per la Festa della Repubblica. Mercoledì 2 giugno a Rescaldina è in programma anche l’inaugurazione della nuova veste della Barca dell’Accoglienza, che da inizio maggio sfoggia un nuovo look grazie ai 926 autoritratti realizzati dai bimbi dell’asilo nido, da bambini e ragazzi delle scuole di Rescalda e di Rescaldina e dai ragazzi che frequentano il Centro Diurno Disabili.

Oltre al taglio del nastro per il lavoro di «un’intera generazione di bambini che si sono rappresentati sulle fiancate della Barca», sarà festa anche per il PediBus, che ad oggi è utilizzato da 90 bambini delle scuole primarie del paese e conta tre linee a Rescaldina e una a Rescalda: il servizio infatti quest’anno ha tagliato il traguardo dei 5 anni di attività, e per l’occasione saranno consegnati gli attestati di partecipazione a bambini e volontari. E per finire, per tutti i bambini presenti ci sarà una sorpresa.