Sanremese – Varese, finalmente si gioca. I biancorossi vogliono blindare la salvezza

Sembra essere la volta buona per veder andare in scena Sanremese – Varese di calcio. La gara, valida per la giornata numero 29 del Girone A di Serie D, è stata più volte rinviata a causa del Covid e, finalmente, mercoledì 26 maggio (ore 15.00, orario cambiato rispetto alle 16.00 consuete di questo periodo) le due squadre saranno di fronte allo stadio “Comunale” di Sanremo.

Il Varese va in cerca di punti per certificare anche con la matematica una salvezza che sembra ormai vicinissima, ma anche per rifarsi della gara di andata, quando i liguri – a pochi giorni dal Natale – si imposero 3-0 al “Franco Ossola” facendo passare una brutta domenica ai biancorossi autori di una prestazione ampiamente al di sotto delle attese.

Le cose, ora, sono cambiate: i biancorossi hanno trovato una certa regolarità e la vittoria di domenica scorsa sul Borgosesia ha avvicinato la squadra alla salvezza diretta. Certo, anche in virtù del nuovo regolamento, ma il Varese può darsi l’obiettivo di provare – da qui a fine stagione – a uscire anche dalla zona che era destinata ai playout. A Sanremo, comunque, non sarà semplice e lo dice alla vigilia anche mister Ezio Rossi: «Andiamo ad affrontare la squadra che, assieme al Bra, mi ha impressionato più di tutte – spiega il tecnico di origini torinesi al termine della rifinitura – La Sanremese è un’ottima squadra e l’ha dimostrato all’andata».

Il Città di Varese ha in corso la striscia di risultati utili più lunga della propria stagione: «Vogliamo raggiungere i nostri obiettivi e far durare più a lungo il momento positivo. Siamo consapevoli della forza nostra e dell’avversario: stiamo bene e penso che anche loro dovranno temerci». Per una volta Rossi ha problemi di abbondanza, visto il rientro nei ranghi anche di Giancarlo Aprile: due i tesserati costretti ad accomodarsi in tribuna. «Dal punto di vista tattico giocheremo con il modulo delle ultime due partite (il 4-3-1-2) che ci ha permesso di fare quattro punti anche se cambieranno quattro interpreti per il turn-over».

Se la squadra di Ezio Rossi ha tutt’altra faccia rispetto a quel 20 dicembre della gara di andata, anche la Sanremese è una squadra differente. In panchina ora c’è Matteo Andreoletti, che dalle nostre parti ha giocato da portiere prima alla Pro Patria e poi al Verbano. I matuziani, che hanno quattro gare da recuperare, possono ancora puntare a un piazzamento in zona playoff ma sono obbligati a vincere tutte le sfide in questo finale di stagione.

DIRETTAVN – La diretta del match è già iniziato con tutte le notizie del prepartita. Vi racconteremo la gara azione per azione e, a seguire, cronaca, pagelle e interviste. Voi potrete commentare in tempo reale e interagire con l’hashtag #DirettaVn sui social. Per visualizzare la diretta CLICCATE QUI