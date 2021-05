Saronno, riaprono piscina e impianti sportivi: ecco come e quando

La piscina di Saronno si prepara a riaprire con una nuova e rinnovata struttura. A seguito del recente Decreto reso pubblico dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, le strutture sportive della città sono pronte per la riapertura al grande pubblico.

E per quanto riguarda la piscina di via Miola, essa verrà effettuata davvero in grande stile. Grazie infatti al conseguimento del Bando Regionale per lo Sport vinto da Saronno Servizi S.S.D, la Direzione della Multi-Utility si è potuta operare fin dall’inizio per poter usufruire dei tempi di chiusura imposta dal lock-down al fine di effettuare importanti opere straordinarie e poter così mettere a frutto il periodo di inattività del centro sportivo per massimizzare l’impegno verso il miglioramento continuo e restituire oggi, alla riapertura, una struttura sportiva completamente rinnovata.

I lavori svolti in questi sei mesi di tempo fanno seguito ad una serie di interventi messi in atto dalla Direzione già negli ultimi anni e hanno permesso di effettuare miglioramenti di edilizia e “smart building” significativi in ottica di messa in sicurezza dell’edificio: è stato rifatto completamente il controsoffitto della struttura interna, sono stati apportati miglioramenti dell’efficienza energetica con conseguente riduzione dei consumi, svolti anche interventi di illuminazione a luci Led.

A breve sarà anche protocollata la richiesta di ottenimento CPI.

Ecco le informazioni relative alla ripartenza degli impianti sportivi della città:

L’apertura dell’impianto estivo che include l’accesso alle vasche esterne, l’utilizzo del bar e dell’area verde attrezzata con solarium avverrà, in previsione del weekend, venerdì 28 maggio dalle ore 14 alle ore 18.30 (PRIMA VERSO LE ORE 12 PICCOLA INAUGURAZIONE DELLA VASCA INTERNA CON AUTORITA DI REGIONE LOMBARDIA ED AUTORITA’ LOCALI) Durante il weekend di sabato 29 maggio e domenica 30 maggio la struttura esterna sarà aperta dalle ore 9.30 alle ore 20.00. Da lunedì 31 maggio gli orari settimanali di apertura andranno dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 18.30. Ripartono anche i corsi adulti già dal 31 maggio in attesa di riattivare i corsi bambini già dal 1 luglio con riapertura della vasca interna

Tutti i corsi rivolti agli adulti, sia corsi di nuoto, che i corsi di acquafitness anche con uso di attrezzi e tappeti (come hydro-bike e Acquapole), riprenderanno sempre da lunedì 31 maggio con un orario ridotto, che tuttavia consentirà l’accesso alla struttura sia di mattina, che in fascia pranzo e durante le ore serali. Essi si svolgeranno esclusivamente presso l’impianto esterno fino a mercoledì 30 giugno. Le modalità e le informazioni per le prenotazioni e i recuperi saranno disponili presso la segreteria e avverranno tramite voucher già caricati sulle tessere di tutti gli utenti iscritti che ne hanno diritto

Dal giovedì 1 luglio riaprirà anche la struttura interna che consentirà di poter accedere alle corsie del nuoto libero e di poter ritornare ad un servizio “a regime”, sempre nel rispetto delle normative e delle procedure di sicurezza anti-Covid-19.

Il PalaExbo di Via Piave riaprirà già da lunedì 24 maggio con ripresa di tutte le attività sportive fino a venerdì 2 luglio. La segreteria sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 15.30 alle ore 19.00.

Il Campo Padel situato presso il PalaExbo di via Piave riprenderà a funzionare insieme all’apertura della struttura da lunedì 24 maggio, in una veste rinnovata e migliorata grazie ad una nuova tensostruttura di copertura, per poter giocare anche in caso di pioggia. Le prenotazioni avverranno attraverso la nota APP “Prenota Un Campo”.

Il Campus Estivo di Saronno Servizi S.S.D. destinato ai ragazzi di et, avrà inizio da lunedì 14 giugno, la settimana successiva alla chiusura delle scuole, con iscrizioni a partire da lunedì 31 maggio.

Per quanto riguarda il recupero delle ore di lezione perse, degli ingressi o degli abbonamenti da recuperare, sarà possibile concordare presso la segreteria della Piscina, modalità e tempi, nel rispetto delle normative Covid-19.