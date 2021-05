Scontro tra una moto e un’auto a Cocquio Trevisago

Incidente tra una automobile e una moto a Cocquio Trevisago, in Via Giuseppe Verdi, all’altezza del civico 52. Lo scontro è avvenuto intorno alle 16 di questo pomeriggio, domenica 23 maggio, fortunatamente senza gravi conseguenze per le persone coinvolte, tra cui un minore di 10 anni.

Sul posto i Carabinieri di Varese, l’ambulanza del 118 e l’elisoccorso. Le persone coinvolte sono state trasportate in ospedale in codice verde e giallo.

L’incidente e le conseguenti operazioni di soccorso hanno rallentato il traffico su una della strada che porta verso il Lago Maggiore, molto frequentata durante il fine settimana.