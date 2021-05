Smart future Accademy: anche il Ministro Bianchi all’evento orientativo sugli ITS

Un panel straordinario per la prima edizione di Smart Future Academy Speciale ITS Lombardia: per celebrare il progetto di orientamento tra gli invitati per i saluti istituzionali si legge anche il nome del Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, il quale, insieme al capo del Governo Mario Draghi, si è fatto promotore attivo degli Istituti Tecnici Superiori.

«Siamo orgogliosamente arrivati alla prima edizione degli eventi speciali a carattere nazionale: il primo progetto avrà quale focus le opportunità formative degli ITS – afferma Lilli Franceschetti, Presidente di Smart Future Academy – questa è la prima tappa di un viaggio ben più ampio. Gli ITS rappresentano un’opportunità di assoluto rilievo nel panorama formativo italiano in quanto espressione di una strategia nuova fondata sulla stretta connessione tra il mondo dell’alta formazione e quello del lavoro. Siamo certi che con questo evento riusciremo a far scoprire ai più giovani ed alle loro famiglie una realtà ricca di stimoli e di concrete opportunità di rapida occupazione».

Lo Speciale ITS Lombardia nasce per raccontare, attraverso l’esperienza di imprenditori, docenti, alunni e ex alunni, l’offerta formativa dei 22 ITS operanti lombardi e accompagnare studenti e famiglie, rappresentanti di impresa e orientatori alla scoperta delle concrete opportunità occupazionali che offre il completamento di un corso presso un Istituto Tecnico Superiore, il tutto proposto nello stile fresco ed innovativo degli eventi di orientamento Smart Future Academy. Il file rouge che unisce tutti gli speaker è il fatto che tutti abbiano vissuto gli ITS e siano tuttora legati con quest’ultimi.

Durante la mattinata sul palco virtuale di Smart Future Academy si alterneranno imprenditori, docenti, studenti e genitori che racconteranno la loro storia e a tutti i partecipanti sarà possibile interagire nella trasmissione per porre domande. Ogni speech durerà 8 minuti per poi lasciare spazio (8 minuti) alle risposte alle domande che arriveranno alla regia dell’evento tramite Instagram e Whatsapp: le risposte saranno poi lette in diretta dal web conduttore. I partecipanti potranno quindi soddisfare le loro curiosità interagendo in diretta con gli speaker, permettendo anche ai più timidi di essere liberi di esprimersi.

L’evento, online al mattino il prossimo 28 maggio, è completamente gratuito sia per la scuola che per gli studenti e soprattutto valido a fini dei PCTO.

Sin dall’inizio di quest’anno scolastico, l’Associazione Smart Future Academy ha realizzato 15 eventi online in 15 città differenti, che hanno registrato oltre 120.000 visualizzazioni. La promozione attiva dell’orientamento su tutto il territorio nazionale ha permesso all’associazione di diventare un vero e proprio punto di riferimento per i più giovani ma anche per gli adulti che prendono parte agli eventi.

L’appuntamento del 28 maggio, rientra nel progetto di Orientamento regionale degli ITS della Lombardia IT’S 4 Future organizzato in collaborazione e con il contributo di Regione Lombardia, Grana Padano e illimity Bank, verrà aperto dalla presidente e co-founder di Smart Future Academy, Lilli Franceschetti e dal web conduttore Davide Briosi.

In occasione dell’evento verrà presentato anche la nuova piattaforma dedicata all’orientamento Smart Future Orienta, sostenuta dal sistema delle camere di commercio di Lombardia, Piemonte, Toscana ed Emilia Romagna oltre a Regione Lombardia.

Come si partecipa a Smart Future Academy Speciale ITS Lombardia 2021

Per partecipare è necessaria l’iscrizione online sul sito di Smart Future Academy alla pagina ISCRIZIONI (https://www.smartfutureacademy.it/iscrizione-istituti-scolastici/).

Successivamente la segreteria le invierà una mail con tutte le informazioni per i docenti e per gli studenti per partecipare gratuitamente a Smart Future Academy.

Speaker che racconteranno la loro storia:

Silvano Asnaghi – Docente d’impresa in Troubleshooting manutentivo

Marco Chiapparini – Responsabile eventi del Distretto di alta qualità della Valtellina

Lisa Cortesi – Studentessa Sales and Export Management

Massimo Parzani – CEO/Direttore generale GITIS

Armando Persico – Docente e Professionista

Elena Pititto – Studentessa di Fashion Archive and Heritage Management

Tomorr Tirana – Export & Warehouse coordinator di Bayer CropScience

Carol Vadori – Digital Marketer & Content Creator

Speaker Tecnici che risponderanno alle domande:

Valentina Iavarone – Coordinatore della formazione presso ITS Mobilità Sostenibile

Cinzia Zanetti – Project manager presso Fondazione ITS Green

Maurizio Gianola – ITS per l’Innovazione del Sistema Agroalimentare (SO)

Palladini Aldo – Direttore Fondazione ITS Cantieri dell’Arte

Damiano Bordogna – Ufficio orientamento & recruiting pressoITS JAC JobsAcademy

Luca Freschi – Formazione & placement on the Job presso ITS Lombardia meccatronica

Paolo Rizzetti – Direttore ITS Machina Lonati

Roberto Sella – Direttore ITS Angelo Rizzoli

Francesca Grisa – Responsabile comunicazione ed orientamento ITS Nuove Tecnologie

Appuntamento Smart Future Academy Speciale ITS Lombardia 2021 ONLINE 28 maggio 2021 – dalle 8:30 alle 12:30 – l’evento viene trasmesso Live su Youtube.