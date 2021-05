Storie Uisp sotto canestro: Viking Vergiate e Accademia VCO

Ospiti di questa settimana a Overtime Live, la rubrica che tutti i lunedì alle 20.45 va in diretta sulla pagina Facebook Pallacanestro Uisp Varese sono stati i dirigenti di due squadre che aderiscono al campionato varesino non solo da fuori provincia, ma addirittura da fuori regione: Alessandro Burlini per Accademia VCO e Filippo Luini per Vikings Vergiate.

È vero, Vergiate è in provincia di Varese, ma la squadra fa riferimento anche ai territori di Borgo Ticino e Castelletto Ticino, confinanti ma già in Piemonte.

E proprio il Piemonte, terra dove non a caso è nata la realtà e la filosofia di Slow Food, è la trasferta più amata dagli arbitri, come rivela durante la puntata Renato Vagaggini, punto di riferimento della SdA Pallacanestro Uisp Varese. Conferma Alessandro Burlini «gli arbitri apprezzano il nostro spirito, agonistico in campo e più goliardico già dalla panchina. E nel dopo partita, spesso, ci troviamo tutti al ristorante: squadra ospite, padroni di casa e arbitri».

Qualità solo mangerecce, quindi? Chiaramente no. Due storie di basket di lungo corso, VCO e Vikings. «Siamo nati come giovanili della Fulgor di Omegna – racconta ancora Burlini – ma dopo pochi anni ci siamo resi conto di avere obiettivi diversi. Siamo diventati indipendenti e abbiamo scoperto la Uisp». Con quella di Varese, in particolare, la formula ha funzionato per due motivi: prima di tutto la possibilità di accorciare i tempi delle trasferte, che da Verbania avrebbero portato le squadre in località di tutto il Piemonte, e poi «perché con Uisp la burocrazia di fatto non esiste: l’organizzazione funziona perfettamente con poche telefonate».

I Vikings Vergiate, invece, in questi giorni festeggiano il loro primo decennale. E Luini, che di mestiere cura i social media per la Adr Comunicazione (la società proprietaria di Sportonlive, l’innovativo sistema che dà spazio e visibilità a tutte le formazioni del campionato Uisp Varese), pone l’accento sulla comunicazione: «La possibilità di vedere praticamente in tempo reale come sono andate le partite, di trovare il nome di tutti i giocatori è un valore aggiunto da non sottovalutare. Soprattutto nelle giovanili, dove genitori e parenti vari sono sempre orgogliosi di vedere il nome del proprio figlio a fianco ad una buona prestazione in campo».

I progetti per l’estate sono tutti rivolti ai più giovani: campi estivi dedicati al basket ma anche multisport, per ora giornalieri sul territorio, senza però escludere la possibilità di riprendere le trasferte al mare o ai monti. «È quel che ci auguriamo – conclude Luini – ma per ora ci basta far tornare i ragazzi in campo».