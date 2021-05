Il Teatro sociale riapre ai bambini: “Una storia per te”

“Finalmente si torna con a raccontare storie con il pubblico in sala”, scrivono Martin Stigol e Noemi Bassani di Progetto Zattera per annunciare il primo spettacolo dal vivo, in teatro, per i bambini e le loro famiglie. L’appuntamento è per venerdì 7 maggio alle ore 17.15 nel Foyer del Teatro Sociale Delia Cajelli di Busto Arsizio. In occasione della Festa della Mamma la compagnia propone “Una storia per te: Il Favoloso Gianni”.

La partecipazione è gratuita, ma i posti sono limitati ed è quindi necessaria la prenotazione scrivendo a prenotazionesociale@libero.it.

Viste le tante richieste Progetto Zattera è comunque pronta a garantire, per i piccoli spettatori che non dovessero riuscire ad essere presenti dal vivo, una diretta streaming sulla pagina Facebook della compagnia.