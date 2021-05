TIM, fibra ottica sempre più diffusa in Italia

TIM, avanzano i lavori per diffondere la fibra ottica sul territorio italiano

TIM prosegue senza sosta i lavori per raggiungere il maggior numero di cittadini con la fibra ottica. Come spiegato dall’AD Luigi Gubitosi, uno dei più importanti obiettivi di TIM a breve termine è quello di diffondere la fibra ottica in modo da sfruttare la tecnologia per garantire agli italiani una coesione messa a dura prova dalla pandemia in corso.

Molti i Comuni interessati che sono stati inseriti da TIM nel piano nazionale di cablaggio in tecnologia FTTH, Fiber To The Home, per rendere disponibili connessioni fino a 1 Gigabit/s. Ultimi in ordine di tempo sono Carmignano, Cecina, Marsala, Monfalcone, Nichelino, Sabaudia, San Benedetto del Tronto e Sanremo.

I lavori per l’ammodernamento della rete TIM sono stati possibili grazie agli investimenti della società italiana, investimenti che hanno superato per i Comuni sopracitati la soglia dei 26 milioni di euro.

TIM, iniziati diversi lavori in sinergia con le Amministrazioni Comunali

TIM ha spiegato che i lavori, già iniziati nelle città elencate, sono stati possibili grazie alla fondamentale collaborazione fornita dalle varie Amministrazioni Comunali. Una collaborazione volta ad offrire a cittadini ed imprese servizi migliori che garantiranno la possibilità di accedere al mondo delle soluzioni professionali quali ad esempio lo smart working, la unified communication, la videosorveglianza in HD e i servizi di cloud computing aziendali, come le applicazioni software as a service. Inoltre, i residenti possono già richiedere l’attivazione della fibra per la propria abitazione, potenziando così la connessione internet di casa.

TIM consentirà quindi ai cittadini di poter usufruire di una rete in fibra ottica ancora più performante di quella che già oggi è a disposizione grazie alla tecnologia FTTCab, che rende disponibili collegamenti fino a 200 megabit.

TIM, la nuova rete consentirà di accelerare i processi di digitalizzazione

Il progetto di TIM punta a garantire un servizio sempre migliore ai cittadini, ovviamente cercando di impattare nel minor modo possibile sia sulla vita dei cittadini sia sull’ambiente. Per la posa della fibra ottica saranno utilizzate, laddove possibile, le infrastrutture già esistenti. Nel caso sia necessario effettuare scavi, questi saranno realizzati adottando tecniche innovative a basso impatto ambientale. TIM inoltre opererà, come abbiamo anticipato, in partnership con l’Amministrazione comunale per limitare il disagio ai cittadini e procedere speditamente con la realizzazione della nuova rete.

TIM, quindi, non perde di vista uno dei punti cardine che sono alla base delle sfide lanciate per il futuro, quello della sostenibilità, dando molta importanza al servizio garantito ai propri clienti senza perdere di vista il rispetto per l’ambiente.

TIM investe importanti capitali per garantire un servizio sempre migliore

TIM, come abbiamo precedentemente anticipato, ha investito importanti capitali nella realizzazione di tali progetti. Entrando più nel dettaglio la società di telecomunicazioni ha messo sul piatto circa 4 milioni di euro per il Comune di Cecina, 5,5 milioni di euro per Marsala, 3,5 milioni di euro per Monfalcone, 3 milioni di euro per Nichelino, 700 mila euro per Sabaudia, 4,5 milioni di euro per San Benedetto del Tronto e 5 milioni di euro per Sanremo.

L’investimento complessivo per apportare miglioramenti nella rete TIM di queste città ammonta a oltre 26 milioni di euro. Lo sforzo da parte di TIM è stato sottolineato anche dai Responsabili Field Operations TIM delle varie regioni italiane coinvolte, come testimoniano le parole di Luca Zara (Friuli-Venezia Giulia): “Grazie agli ingenti investimenti fatti da TIM a Monfalcone e alla proficua collaborazione con l’Amministrazione comunale, siamo molto contenti di comunicare che la città friulana rientra in questo ambizioso progetto. Si tratta di un’infrastruttura in grado di erogare volumi di traffico sempre maggiori e con una qualità elevatissima che consentirà a Jesolo di fare un passo importante sulla strada dell’innovazione. A beneficiarne saranno le imprese locali che avranno accesso a tutti i servizi digitali necessari allo sviluppo del proprio business e i cittadini per i quali disporre di collegamenti ultraveloci è un aspetto fondamentale per migliorare la qualità della vita”.

Fanno eco le dichiarazioni di Gianfranco Papa, Responsabile Development Lazio di TIM: “Anche a Sabaudia l’Internet veloce è ormai una realtà. Questa moderna infrastruttura di rete permette ai cittadini e alle Imprese di usufruire di numerosi servizi innovativi necessari allo sviluppo del territorio. Sfruttando infatti le potenzialità della rete in fibra ottica, con una connessione veloce e sicura, oggi si è in grado di contribuire allo sviluppo dell’economia locale puntando anche alla maggiore efficienza dei servizi al cittadino, come ad esempio nel campo dell’infomobilità e in quello della sicurezza”.

TIM primo operatore italiano a lanciare soluzioni Open RAN sulla rete mobile

L’impegno di TIM non si limita alla diffusione della fibra ottica nel maggior numero di Comuni possibili ma si dispiega anche in un nuovissimo progetto; l’azienda italiana di telecomunicazioni è infatti la prima in Italia a lanciare soluzioni Open RAN sulla rete mobile per accelerare lo sviluppo dei servizi digitali attraverso il rinnovamento della rete di accesso mobile. Tale progetto rientra nell’ambito del Memorandum of Uderstanding siglato da TIM lo scorso febbraio con i principali operatori europei per la promozione della tecnologia Open RAN (Open Radio Access Network), con l’obiettivo di implementare le reti mobili di nuova generazione, in particolare la tecnologia 5G, il Cloud e i servizi di Edge Computing.

L’obiettivo finale di TIM è sempre quello di garantire ai propri clienti e alle imprese nuove soluzioni utili a implementare i servizi digitali. Lo sviluppo dei servizi Open RAN consente infatti di integrare le potenzialità del cloud e dell’Intelligenza Artificiale con l’evoluzione della rete mobile. Un ulteriore passo avanti per offrire un servizio sempre più smart e nuove possibilità ai cittadini.