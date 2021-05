Torna a Luino il Festival internazionale di poesia

Settima edizione a Luino del “Festival internazionale di poesia” organizzato dall’associazione Aisu. Non ci sarà un vero e proprio concorso ma una semplice selezione interna delle poesie migliori che verranno poi dipinte su piastrelle e andranno a formare “il muro delle poesie”.

Quest’anno il festival della poesia vede la sua settima edizione farsi strada, con nuovo slancio e con un programma ricco di eventi.

A seguito delle edizioni precedenti nasce l’idea di fissare su ‘pietra’ le poesie più belle così, grazie anche al supporto dell’amministrazione, da quest’anno le medesime verranno dipinte su piastrelle e andranno a formare “il muro delle poesie”, da arricchire ogni anno che passa.

L’inaugurazione è prevista per il 26 giugno mentre tutto il resto è ancora in via di sviluppo, ma lo scopo è chiaro: «Le emozioni che sfociano nella poesia sono il risultato di questo tempo liquido che ci ha costretti ad una fermata improvvisa e forzata, tempo in cui c’è stato modo di confrontarsi con i propri pensieri e le proprie debolezze ma anche con le proprie risorse e i propri talenti. Siamo ora forse alla resa dei conti. Ora è il momento di uscire dal guscio che ci ha protetti, salvaguardati, sospesi nel tempo. Ora dobbiamo tornare a far fiorire la bellezza che abbiamo coltivato nel segreto dei nostri animi», ci racconta Milena Paladini, responsabile della comunicazione dell’associazione Aisu.

Ed è proprio in questo contesto di rinascita che Aisu vuole permettere a tutti gli animi sensibili di esprimersi e perché questo sia possibile si impegna a promuoverli attraverso il Festival della Poesia.

Un festival diffuso che vedrà la presenza anche di altre forme di ‘poesia’, come dipinti, quadri, componimenti floreali, oltre alle diverse iniziative collaterali all’evento.

«Abbiamo la speranza che questa pausa forzata abbia fatto comprendere che c’è bisogno di uscire, anche semplicemente di “far uscire le emozioni” che abbiamo tenuto dentro. Per questo, quest’anno, abbiamo voluto allargare la presenza al festival a tutte le forme poetiche, non solo scritte. La poesia non è solo testo ma tutto ciò che la fantasia ci suggerisce», conclude così Milena Paladini.

Ogni partecipante riceverà un riconoscimento e, a seguire, verranno selezionate alcune delle poesie più belle che andranno ad incrementare il nuovo ‘muro delle poesie’.

La consegna delle poesie deve pervenire entro e non oltre il 30 maggio 2021, mandare all’e-mail: tramontanadiversi@gmail.com (in formato PDF)