Turismo: torna la Bit, in Digital Edition

La sindrome di “Wanderlust” (termine tedesco che significa voglia di conoscere e scoprire il mondo) è sempre più conosciuta tra i cittadini che amano viaggiare. Le ricerche di mercato mostrano come nei consumatori sia aumentato il desiderio di scoprire nuove culture, nonostante il Covid.

Anzi, forse è proprio a causa della pandemia e delle continue restrizioni, che cresce la volontà di rilassarsi e di andare altrove. Risulta ancora complicato viaggiare, motivo per cui la maggior parte delle persone, rivolge lo sguardo verso qualche località vicina a casa, privilegiando una vacanza all’aperto.

La BIT (Borsa Internazionale del Turismo) è l’evento organizzato dalla Fiera di Milano che riunisce operatori turistici e viaggiatori provenienti da tutto il mondo dal 1980. Per la prima volta, Bit 2021 diventa Bit Digital Edition, passando così a un’edizione digitale.

La borsa del turismo è in programma dal 9 all’11 maggio per gli operatori e dal 12 al 14 per il pubblico di viaggiatori. Saranno sei giorni fortemente innovativi e ricchi di opportunità grazie agli incontri di business tra gli operatori, dove verranno presentate svariate destinazioni, italiane, europee o extraeuropee. In aggiunta, verrà istituto il canale “Big Talks”, dove si terranno più di 90 convegni, trattando cinque aree tematiche: Training, Experiential Travel, Technology & Innovation, Hot Topics e Food & Wine Tourism. Al congresso inaugurale parteciperanno i massimi livelli istituzionali competenti sul settore, come Massimo Garavaglia, Ministro del Turismo, e Thierry Breton, Commissario Europeo al mercato unico. Le preregistrazioni sono attive dal 1° maggio.

Per ulteriori informazioni visita il sito: https://bit.fieramilano.it/