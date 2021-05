Un giorno o un weekend a Como? Il Comune racconta cosa vedere in città

Il comune di Como punta sul turismo: cultura, natura, storia, architettura, in un insieme armonico che abbraccia lo splendore e la magia del lago. Gli effetti della pandemia hanno messo a dura prova anche il settore turistico, e l’assessorato al turismo ha voluto prepararsi a sostenerne la ripresa a partire dall’accoglienza rivolta a chi valuterà o sceglierà di trascorrere qualche giorno sul nostro territorio.

Il turismo di prossimità e domestico sarà il primo a ripartire con la revoca dei divieti di spostamento tra regioni e la percezione di maggior sicurezza. In attesa di una completa riapertura delle frontiere, mantenere e consolidare un’immagine positiva è fondamentale per cominciare a riportare i turisti a Como, prima virtualmente e poi fisicamente. Per contribuire al rilancio della destinazione Como, sono state realizzate due brochure di carattere divulgativo, “Como in 24 ore” e “Como in 48 ore”, ciascuna con un video correlato, visibile anche tramite QR Code, in quattro lingue: italiano, inglese, francese, tedesco.

Le brochure saranno disponibili in formato digitale e cartaceo (ne saranno prodotte 120.000 copie). Suggeriscono idee per visitare la città e il territorio del lago rispettivamente in 24 e 48 ore, differenziando le proposte a seconda del tempo di permanenza.

Saranno disponibili negli infopoint cittadini, negli uffici turistici delle province di Como e di Lecco, nelle strutture alberghiere ed extra alberghiere che ne faranno richiesta al settore Turismo del Comune di Como, negli infopoint di Regione Lombardia, presso gli esercenti in città (bar, ristoranti, negozi). A settembre si prevedono ulteriori iniziative di diffusione. Infine, saranno presenti alla prossima Borsa Internazionale del Turismo (BIT) Digital Edition.

COMO IN 24 ORE

– la città murata, “uno scrigno prezioso” per i monumenti, le chiese che si possono ammirare, lo shopping in centro storico e al mercato sotto le mura

– le passeggiate sul lungolago e la salita a Brunate con la funicolare, una vera e propria “ricarica naturale”

– il patrimonio ricchissimo custodito nei musei cittadini, dalla Pinacoteca al Museo della Seta

COMO IN 48 ORE

– la città tra momenti culturali e all’aria aperta, pause gastronomiche e shopping

– la scoperta del lago e dei principali borghi in battello

– percorsi in bicicletta e trekking

Il QR code sulle brochure lancia in automatico il video emozionale associato. I video sono stati prodotti dall’agenzia DMG e raccontano di una città per tutti: dai monti alla città, passando per l’isola Comacina e le acque del Lario, il nostro interlocutore si potrà immergerà in tutte quegli scenari che fanno di Como un luogo unico al mondo.

Le brochure in digitale e i video sono disponibili su visitcomo.eu

Como in 24 ore (in quattro lingue) -> https://www.visitcomo.eu/it/ scoprire/itinerari_escursioni/ como24h/index.html

Como in 48 ore (in quattro lingue) -> https://www.visitcomo.eu/it/ scoprire/itinerari_escursioni/ como48h/index.html