Un nastro giallo allo specchietto per ringraziare gli autisti di tutto il mondo

Viaggiano per ore ogni giorno a bordo di grossi camion, trasportano le merci che ordiniamo online con piccoli furgoni, spostano le persone da un punto all’altro delle città in pullman o in taxi. Sono gli autisti professionisti, persone che fanno un lavoro che si dà spesso per scontato ma che rappresentano un meccanismo vitale per la nostra società ed economia.

Per questo chiedono che questa settimana, la settimana internazionale degli autisti professionisti, in segno di riconoscenza, si appoggi una campagna internazionale in loro onore esponendo un nastro giallo.

Un modo per ringraziare chi in tutto il mondo presta il suo fedele servizio. «È un lavoro difficile, che allontana dalla famiglia. Un lavoro che deve farsi riconoscere anche nelle tutele e nei diritti – spiega Vincenzo Iuzzolino, presidente associazione italiana noi camionisti che rappresenta l’italia all’interno della UICR -. In pandemia noi siamo quelli che non si sono mai fermati, che hanno garantito l’approvvigionamento dei supermercati e l’arrivo delle merci. Chiediamo un piccolo segno di solidarietà a tutti i nostri colleghi e a chiunque voglia riconoscercelo. Mettete un nastro giallo allo specchietto retrovisore del vostro camion, della vostra auto, o anche della tua bicicletta».

L’iniziativa promossa da UICR va dal 10 al 14 maggio. È la sesta Giornata Internazionale degli Autisti Professionisti.