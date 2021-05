Se usate Internet Explorer, è ora di cambiare browser

Per molti è stata la prima porta d’accesso al World wide web, ora si prepara ad andare in pensione. Microsoft ha infatti annunciato che dal 15 giugno 2022 Internet Explorer verrà ritirato. Non sarà in altre parole più possibile scaricarlo, mentre già dal 17 agosto di quest’anno l’azienda di Seattle smetterà di supportarlo. Insomma, chi ancora lo stesse utilizzando è bene si prepari a cambiare browser.

La casa fondata da Bill Gates suggerisce ovviamente di utilizzare Edge, il browser di casa Microsoft lanciato nel 2015. Per quanto il mercato dei browser sia ormai dominato da Google: due device su tre usano Chrome per collegarsi alla rete.

Lanciato nel lontano 1995, oggi Internet Explorer rappresenta una quota di mercato pari allo 0,73%. Non che al fratello minore vada meglio, visto che si ferma a 3,74%, schiacciato anche lui da Chrome, spinto anche dal fatto che è il browser installato di default su tutti i dispositivi Android. Pare insomma che non saranno tantissimi a dover cambiare browser entro il luglio del prossimo anno.

