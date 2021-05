Utilizzare un antirughe naturale sulla pelle

Il più potente antirughe naturale

Tutti noi con l’avanzare dell’età dobbiamo fare i conti con l’apparire delle rughe, più o meno profonde e più o meno marcate.

Le rughe infatti sono delle pieghe della pelle che si formano nel corso degli anni e sono dovute ad una fisiologica diminuzione del collagene e dell’elastina del tessuto cutaneo.

A far comparire le prime rughe contribuiscono sia fattori genetici, sia personali, come cattive abitudini quali fumo, alimentazione scorretta, errata esposizione al sole, o eccessiva esposizione alle lampade UV, e poi contribuiscono anche fattori ambientali.

Ci sono molti rimedi che si possono attuare per attenuare le rughe della pelle.

Questi rimedi possono essere naturali, oppure ci si può affidare alla chirurgia estetica.

Per quanto riguarda i rimedi naturali, il più potente antirughe naturale è considerato l’olio di argan oppure l’olio di rosa mosqueta.

Questi due elementi sono prodotti naturali, derivati da piante, e hanno delle ottime proprietà rigeneranti, elasticizzanti e anche antiossidanti.

L’importante è trovare un antirughe che sia naturale ed efficiente e che i prodotti che usiamo sulla pelle siano naturali, senza additivi chimici.

Inoltre questi oli vengono ottenuti da spremitura a freddo dei semi delle piante, e questa procedura lascia intatte tutte le sostanze di cui sono ricchi.

Oli essenziali per le rughe profonde

Anche se non è possibile eliminare le righe, posiamo però prevenire la loro formazione oppure fare in modo che siano meno marcate, utilizzando i giusti prodotti per la pelle come un antirughe che sia naturale ed efficiente.

Oggi in commercio si trovano svariate tipologie di prodotti antirughe, che rendono la pelle più elastica e tonica.

Tra questi possiamo citare il collagene, l’acido ialuronico, il glutatione, che sono sostanze naturalmente presenti nella nostra pelle e nel nostro corpo e che fungono da antiossidanti.

Presso gli ambulatori di medicina estetica possono venire eseguite delle piccole iniezioni di tali prodotti, dette filler, nei punti come contorno occhi, contorno labbra e zigomi, per correggere gli inestetismi della pelle tipici dell’invecchiamento, come le classiche rughe di espressione.

Per quanto riguarda prodotti derivati dalle piante, troviamo ad esempio gli oli essenziali per le rughe profonde.

Gli oli essenziali sono importanti nella cura della pelle dato che la idratano e la rendono più morbida e meno predisposta alla formazione di rughe.

Una buona idratazione inoltre rende meno visibili anche i piccoli segni di espressione. Ecco perché applicare ogni giorno sulla pelle oli naturali può aiutare nella lotta contro le rughe.

L’olio di rosa mosqueta

Tra questi oli troviamo senza dubbio l’olio di rosa mosqueta.

Questo prodotto naturale deriva dai semi della rosa mosqueta, un arbusto selvatico della famiglia delle rosacee, che cresce spontaneamente nel Cile centro-meridionale.

Dai suoi semi si ricava appunto un olio, che è ricco di acidi grassi polinsaturi essenziali ovvero acido Linoleico (Omega 6) e acido Alfa-linolenico (Omega 3), oltre a molti antiossidanti naturali, come il Tocoferolo (Vitamina E) , i Carotenoidi, e molti Fitosteroli.

Questi acidi grassi sono quelli che troviamo anche nella membrana cellulare e che contribuiscono alla rigenerazione delle membrane.

Ecco perché se applicati sulla pelle possono portare elasticità, morbidezza, tonicità.

Inoltre permettono alla membrana cellulare di ricostruirsi e perciò sono molto utili in caso di cicatrici, smagliature, cheloidi, scottature o danni da esposizione al sole, macchie della pelle.

L’olio di rosa mosqueta viene indicato proprio per questi motivi anche per contrastare il naturale invecchiamento dei tessuti cutanei e per attenuare le rughe di espressione.

Se volgiamo quindi un antirughe che sia naturale ed efficiente, possiamo indirizzarci verso questo prodotto dalle tante qualità.