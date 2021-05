Varese ricorda Capaci: “Le mafie sono ancora tra noi”

Tutti gli anniversari, compreso quello della strage di Capaci corrono lo stesso rischio, ovvero che il ricordo si cristallizzi e non inneschi invece una riflessione sull’attualità. Rischio ancor più pericoloso quando l’anniversario riguarda delitti mafiosi. La cerimonia organizzata dal Comune di Varese, dove c’è una targa dedicata a Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e a tutte le vittime della violenza mafiosa, questo rischio non l’ha corso.

Il 29mo anniversario, celebrato alla presenza di tutte le forze dell’ordine a cui si sono uniti molti cittadini e politici locali, è stato accompagnato da due discorsi, quello del prefetto Dario Caputo e del presidente del tribunale di Varese Cesare Tacconi, che hanno posto l’accento proprio sulla riflessione e l’attualizzazione di un fenomeno criminale che ha segnato e continua a segnare profondamente l’Italia repubblicana.

Il prefetto Dario Caputo l’anno scorso, alla data dell’anniversario della strage di Capaci, era in servizio ad Agrigento. «Ci si pone di fronte una scelta – ha detto il prefetto -: fare in modo che queste circostante siano fonte di ispirazione e guidino le persone a fare qualcosa in favore della cittadinanza e delle istituzioni democratiche. Il pericolo è che come altri eventi scorra senza lasciare traccia e con una partecipazione sterile. Sono sicuro che qui non sarà cosi. In passato e ancora oggi abbiamo la capacità insieme alle forze dell’ordine e alla magistratura di sconfiggere la minaccia mafiosa».

« È difficile trovare parole nuove e mai dette – ha aggiunto il presidente del tribunale Cesare Tacconi – ma non è necessario trovarle. Il solo fatto di fermarsi qualche minuto in ricordo di quel giorno e rammentare la ricorrenza a un amico, a un conoscente o a un giovane magistrato, che nel maggio del 1992 aveva pochi anni, è importante perché costringe a un pensiero, a una riflessione, a una preghiera evitando che il tempo scorra sbiadendo quelle morti e le ragioni di quelle morti. Non dimentichiamolo: le mafie operano ancora, sono ben inserite, nel tessuto sociale, hanno una dimensione transnazionale riescono a mimetizzarsi e perciò sono maggiormente pericolose».