Il varesino Assui convocato per l’Europeo Under 20

La Nazionale italiana Under 20 maschile di basket è pronta per l’Europeo FIBA 2025, in programma a Heraklion (Grecia) dal 12 al 20 luglio. Tra i 12 giocatori selezionati da coach Alessandro Rossi figura anche Elisèe Assui, ala classe 2006 della Pallacanestro Varese, che arriva da una stagione positiva in maglia biancorossa, ritagliandosi spazio nelle rotazioni di coach Ioannis Kastritis, che gli ha rinnovato la fiducia anche per il prossimo anno.

Assui, cresciuto nel settore giovanile biancorosso, ha disputato sei partite nella FIBA Europe Cup 2023-2024 e ha partecipato all’Euroleague Basketball Next Generation Tournament nel 2024. La sua convocazione rappresenta un riconoscimento del percorso di crescita compiuto negli ultimi anni.

I convocati della Nazionale Italiana Under 20

Ecco l’elenco completo dei 12 Azzurri selezionati:

N. Atleta Anno Altezza Ruolo Squadra 1 Theo Airhienbuwa 2006 201 cm Guardia Tezenis Verona 2 Elisée Assui 2006 191 cm Ala Openjobmetis Varese 3 Charles Atamah 2006 200 cm Ala Orange1 Bassano 4 Mattia De Martin 2005 196 cm Ala Ferramenta Vanoli Cremona 5 Francesco Ferrari 2005 204 cm Ala Gesteco Cividale del Friuli 6 Pietro Iannuzzi 2006 190 cm Guardia Reyer Venezia Mestre 7 Leonardo Marangon 2005 200 cm Guardia/Ala Gesteco Cividale del Friuli 8 Osawaru Andrew Osasuyi 2006 205 cm Centro College Basketball Borgomanero 9 David Torresani 2005 188 cm Playmaker Nutribullet Treviso 10 Stefano Trucchetti 2006 176 cm Guardia Banco di Sardegna Sassari 11 Leonardo Valesin 2006 190 cm Playmaker Logiman Crema 12 Giacomo Zanetti 2005 205 cm Ala Tav Treviglio

Il calendario del girone

L’Italia è inserita nel Gruppo C insieme a Germania, Belgio e Ucraina. Il calendario delle partite della fase a gironi è il seguente:Federazione Italiana Pallacanestro

Sabato 12 luglio, ore 14:30: Italia vs Belgio

Domenica 13 luglio, ore 12:00: Italia vs Germania

Lunedì 14 luglio, ore 19:30: Italia vs Ucraina

Tutte le squadre accederanno agli ottavi di finale, con gli accoppiamenti determinati dalla classifica del girone.