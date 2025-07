Bonus Giovani: in vigore i nuovi requisiti per lo sconto INPS

A partire da luglio 2025, l’esonero contributivo per le assunzioni legate al Bonus Giovani è subordinato al nuovorequisito dell’incremento netto dell’occupazione. In linea con le richieste della Commissione Europea, e su indicazione del Ministero del Lavoro, l’INPS ha infatti aggiornato la procedura di domanda per la fruizione dell’esonero contributivo previsto dall’articolo 22 del DL 60/2024 convertito dalla legge n. 95/2024. Il nuovo requisito garantisce che i beneficiari del bonus non stiano solo sostituendo lavoratori già esistenti ma che effettivamente sia aumentata la forza lavoro complessiva dell’azienda che li ha assunti. Di seguito l’approfondimento sul tema, proposto dallo Studio Arancio Cislaghi di Varese.

Bonus Giovani: cosa è cambiato dal 1° luglio

L’aggiornamento ha riguardato il requisito dell’incremento occupazionale netto che, a partire da luglio deve essere soddisfatto da tutte le imprese che intendono usufruire dell’esonero contributivo. La misura, che si inserisce nel contesto del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, è stata riprogrammata con la Commissione UE per garantire che le imprese che beneficiano dell’incentivo creino un effettivo aumento del numero totale di lavoratori rispetto a quanto dichiarato in precedenza.

Requisiti e condizioni per l’esonero

Dal 1° luglio 2025, dunque, per poter usufruire dell’esonero contributivo previsto dal Bonus Giovani, le assunzioni o trasformazioni di contratti devono comportare un incremento del numero complessivo dei lavoratori occupati in azienda, rispetto alla situazione precedente.

L’incremento occupazionale netto è calcolato sulla base della differenza tra il numero complessivo di lavoratori prima e dopo l’assunzione o la trasformazione contrattuale. Le aziende dovranno documentarlo e dimostrarlo nel momento in cui presentano la domanda di accesso all’esonero. La fruizione dell’esonero non è quindi automatica ma subordinata al rispetto di questa condizione, che mira a promuovere la crescita occupazionale reale.

Nuova procedura di richiesta per il Bonus Giovani

Il modulo di domanda include dal 1° luglio la nuova condizione di ammissibilità. In particolare, i datori di lavoro dovranno compilare una nuova dichiarazione, rilasciata ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con cui si attesta che:

la legittima fruizione dell’esonero ex art. 22, comma 1, del decreto-legge 60/2024, per le assunzioni/trasformazioni effettuate a decorrere dal 1° luglio 2025, è subordinata alla realizzazione e al mantenimento dell’incremento occupazionale netto.

La domanda deve essere presentata in modalità telematica attraverso i consueti canali previsti dall’INPS.

Tutte le istruzioni nella Circolare n.104/2025 del 18 giugno 2025.