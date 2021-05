Il vicino di casa della primaria Galilei: il Vellone

Riceviamo e pubblichiamo l’attività degli alunni della primaria del quartiere varesino di Avigno raccontata dalla maestra Michaela Tedde

Galleria fotografica Gli alunni della primaria Galilei a lezione di … "Vellone" 4 di 7

“Storia , presente e futuro del nostro vicino di casa : il Vellone”

In mattinata i bambini delle classi seconda e terza della scuola Galilei si sono trovati nel giardino della propria scuola e, nel rispetto delle regole vigenti anticontagio,

hanno incontrato il geologo Paolo Pozzi del Comune di Varese. Gli alunni della Galilei insieme alle loro insegnanti hanno voluto sviluppare la tematica delle acque e del loro impatto nella città, inerentemente al progetto di Green School.

I bambini hanno ascoltato in silenzio e con fascino la storia di questo strano “vicino” di casa che nasce a nord di Santa Maria del Monte, nel massiccio del Campo dei Fiori, da una serie di fonti di origine carsica, la principale delle quali è la Fonte del Ceppo.

Il Vellone, una volta chiamato Vallone, è considerato geograficamente un fiume ma geologicamente è un torrente che dopo aver attraversato Avigno e Masnago prosegue “sotto i nostri piedi” fino a piazza Monte Grappa per tornare all’aperto in zona Belforte e confluire nel fiume Olona.

Questo e tanto altro i bambini della primaria Galilei hanno appreso per la prima volta, hanno scritto appunti sui loro block notes e hanno rivolto molte domande di

quelle che solo i bambini sanno porre come “Ma l’acqua della fontana di p.zza Monte Grappa è il Vellone?” oppure “ Come possiamo aiutare questo torrente ?”

Tutte le informazioni e i dati raccolti verranno rielaborati in classe insieme alle insegnanti per poi produrre dei pannelli riassuntivi da esporre lungo la recinzione

che delimita il confine tra il giardino della scuola e il letto del torrente, cosicché i cittadini di Avigno e Masnago potranno camminare lungo il percorso ed allietarsi

con i consigli e con le informazioni che gli alunni della Galilei lasceranno riguardo al loro “vicino di casa”!