7 giugno: Giornata internazionale della sicurezza alimentare

Il 7 giugno si celebra Giornata internazionale della sicurezza alimentare (World Food Safety Day), approvata dall’Assemblea delle Nazioni Unite con GA Resolution (A/RES/73/250) del 20 dicembre 2018.

Una tematica importante secondo il Coordinamento Nazionale dei Docenti della disciplina dei Diritti Umani per sensibilizzare le comunità educative in quanto i dati del rapporto dell’Agenzia europea per la sicurezza alimentare (Efsa) analizzati da Coldiretti evidenziano la presenza in molti cibi di pesticidi e sostanze nocive all’uomo.

Attualmente muoiono per contaminazione dei cibi 420.000 persone; mentre 600 milioni di persone contraggono circa 200 diversi tipi di malattie di origine alimentare, in gran parte i più poveri e i più giovani.

Lo studio evidenzia come la principale condensazione di prodotti agroalimentari extracomunitari

con residui chimici irregolari è del 5,6% rispetto alla media Ue dell’1,3% e ad appena lo 0,9%

dell’Italia.

L’obiettivo è dunque sensibilizzare i giovani a nutrirsi con prodotti a km 0 e a preferire gli alimenti poco processati visionando attentamente le etichette con le caratteristiche degli alimenti.

«Aderiamo allo slogan dell’evento lanciando l’hashtag #Cibosicurooraperundomanisano», spiegano dal Coordinamento.