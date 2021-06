Ad Angera, dove prendersi cura degli animali fa superare la difficoltà

Imparare a confrontarsi con gli animali che hanno attraversato momento difficili, e da questo rapporto veder nascere nei giovani la forza per affrontare i problemi e le difficoltà di ogni giorno. È l’obiettivo del progetto “Ri abilitiamoci“, presentato martedì 22 giugno all’Azienda agricola “La mia terra di N.B.” di Angera.

Si tratta di un’iniziativa di Progetto Islander, l’associazione fondata nel 2012 da Nicole Berlusconi con sede proprio nell’azienda agricola a due passi dal Lago Maggiore per recuperare animali maltrattati, utilizzati per corse clandestine o costretti a vivere isolati e in abbandono. Il maneggio ospita cavalli, puledri, pony, asini, capre, galline e altri animali sequestrati da situazioni di abuso. Qui attraversano un percorso di recupero, che – se la situazione lo permette – si conclude con l’adozione dell’animale da parte di nuove persone che si prendano cura di lui con amore.

“Ri abilitiamoci” affianca questi animali con un passato difficile a persone fragili e provenienti da contesti delicati con fini terapeutici. «Grazie a questa iniziativa – spiega Antonella Artuso, medico fisiatra di Progetto Islander specializzata in interventi assistiti con gli animali (Iia) – avviciniamo due percorsi segnati dalla sofferenza per aiutare a superarla. Bambini, ragazzi e giovani con problemi familiari, di disabilità o di abuso nel momento in cui entrano in contatto con i nostri animali, riconoscono nelle loro storie gli stessi problemi che devono affrontare loro, e questo li aiuta a stare meglio, a sentirsi più a loro agio».

Una realtà che va oltre alle pratiche tradizionali di zooterapia, con risultati importanti soprattutto per i bambini affetti da malattie che li costringono a vivere in ospedale. «I bambini che vengono a incontrare i nostri animali – aggiunge Artuso – vivono innanzitutto un’esperienza nella natura, lontano dalla realtà ospedaliera a cui sono abituati. Inoltre, dopo aver trascorso tanto tempo a essere curati, qui sono per la prima volta proprio i bambini a prendersi cura degli animali, accarezzandoli, pulendoli, spazzolandoli e vestendoli. Grazie a queste piccole responsabilità riusciamo a far crescere in loro un senso di autostima, ma anche di iniziativa personale».

Alla presentazione del progetto “Ri abilitiamoci” martedì mattina ha partecipato anche l’assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità di Regione Lombardia, Alessandra Locatelli e Vanni Oddera, campione di motocross che grazie alla “mototerapia” dà la possibilità ai ragazzi disabili di provare l’emozione di salire in sella.