Adiposità e cellulite: da San Carlo i migliori trattamenti in vista dell’estate

L’estate sta arrivando con la voglia di sentirsi bene nel proprio corpo dopo un lungo periodo di sedentarietà e lockdown, che per tanti ha significato anche meno attività fisica e qualche cattiva abitudine alimentare in più. Ora quindi l’obiettivo è tornare in forma: a darti una mano ci sono i trattamenti di ultimissima generazione, efficaci e accessibili, che San Carlo Istituto Clinico di Busto Arsizio mette a tua disposizione. La medicina e chirurgia estetica possono infatti aiutarci ad ottenere ottimi risultati, agendo in tantissimi modi: dal body shaping non chirurgico per il rimodellamento di addome, fianchi, glutei, braccia e l’eliminazione della cellulite al trattamento di liposuzione in totale sicurezza per sconfiggere definitivamente il grasso in eccesso.

ONDA Coolwaves®

via cellulite, adiposità e perdita di elasticità con le microonde

Grazie all’azione combinata riscaldante e raffreddante della tecnologia microonde Coolwaves®, ONDA permette di trattare contemporaneamente adiposità localizzate su tutto il corpo (addome, braccia glutei, fianchi, cosce e anche doppio mento) cellulite e rilassamento cutaneo in maniera non invasiva, efficace nel tempo e senza effetti collaterali. L’intero protocollo prevede un massimo di 4 sedute, di circa 40 minuti ciascuna.

CRIOLIPOLISI, i poteri del freddo

per ridurre il grasso

Si tratta di un’alternativa soft alla liposuzione, perfetta quindi se si desidera evitare il bisturi per

ridurre il grasso e rimodellare il corpo in maniera definitiva e in poco tempo. Tramite un sistema di raffreddamento questo macchinario all’avanguardia colpisce e “congela” le cellule di grasso che saranno poi eliminate dal corpo attraverso i suoi meccanismi fisiologici, determinando la perdita di circa il 25% delle adiposità corporee. In tanti casi basta una seduta per ottenere risultati apprezzabili: non si perde peso, ma si modella il corpo quindi anche chi ha raggiunto il peso forma può sottoporsi al trattamento per contrastare un rilassamento cutaneo e raggiungere una silhouette più armoniosa.

CARBOSSITERAPIA, l’anidride carbonica

per snellire le gambe e ridurre la cellulite

Questa tecnica prevede iniezioni di anidride carbonica medicale, una sostanza che produciamo naturalmente e che quindi non è pericolosa per il nostro corpo, capace di stimolare la motilità dei vasi sanguigni migliorando la circolazione e il drenaggio veno-linfatico e bruciando i depositi adiposi. I tessuti ricevono più nutrimento, le tossine vengono smaltite e il gonfiore si riduce. Un ciclo terapeutico prevede almeno 10 sedute.

LIPOSUZIONE risultati definitivi, più sicuri e precisi

La liposuzione permette di rimodellare chirurgicamente i volumi tra il tronco e le gambe, agendo sui depositi di grasso localizzati. Questa tecnica è andata incontro a miglioramenti continui e soluzioni più soft che consentono maggiore precisione, minori traumi per i tessuti e una ripresa post-intervento molto più veloce. Naturalmente, affidarsi a professionisti esperti è un presupposto importante per un risultato sicuro e di qualità.

MEDICINA E CHIRURGIA ESTETICA

in San Carlo Istituto Clinico

Strumenti innovativi e medici specializzati per vedersi e sentirsi meglio nel proprio corpo. L’ambulatorio di medicina e chirurgia estetica di San Carlo assicura un’ampia varietà di trattamenti e prestazioni certificate di altissimo livello.