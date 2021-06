Aggredisce tutti in aeroporto e in ospedale a Gallarate, arrestato 46enne di Milano

Doveva partire ieri sera (lunedì) con il volo per Palermo ma ad un certo punto ha iniziato a molestare i passeggeri mentre erano all’imbarco e si è trovato davanti, nel giro di pochi minuti, gli agenti della Polaria di Malpensa che cercavano di calmarlo.

L’uomo, un pluripregiudicato (anche per tentato omicidio) del ’75 residente a Milano, ha dato in escandescenze e ha iniziato a insultare i poliziotti per poi passare alle mani con calci, pugni e anche sputi. Bloccato e ammanettato è stato portato in ospedale a Gallarate per capire se fosse sotto effetto di alcol o stupefacenti.

Attorno alla mezzanotte, però, si è reso necessario un nuovo intervento delle forze dell’ordine perchè, al momento della dimissione, ha iniziato ad aggredire medici e infermieri. Questa volta sono serviti cinque agenti per contenere la sua furia e renderlo innocuo. Dopo aver passato la notte in camera di sicurezza è stato processato questa mattina con rito direttissimo.

Dal suo recente passato è emerso che aveva tenuto lo stesso atteggiamento all’aeroporto di Palermo.