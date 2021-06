Ambiente, libri e paella: dal 26 giugno la Festa del Solstizio a Cuggiono

Torna alla grande la Festa del Solstizio a Villa Annoni di Cuggiono, un gran appuntamento nel verde, che quest’anno festeggia la 30esima edizione: è in programma dal 26 giugno al 4 luglio, nei giorni più lunghi dell’anno, i più belli.

La festa risale al 1992, un luogo di aggregazione non solo di persone, ma anche di esperienze e di fermento civile (in particolare sul fronte ambientale. Il tutto negli spazi ariosi di Villa Annoni e del suo grande parco storico.

A organizzare come sempre è l’Ecoistituto della Valle del Ticino, insieme ad altre realtà associative e con il patrocinio del Comune di Cuggiono.

Il programma della Festa del Solstizio a Cuggiono

Sabato 26 giugno CACCIA AL LIBRO

Dopo la diffusione di centinaia di poesie del febbraio scorso, la comandante O’Malley vuole coinvolgervi in una nuova avventura corsara: invece di uno scrigno colmo di dobloni vi sfida a trovare un tesoro letterario nascosto in parchi e piazze cittadine. Dalle 16 alle 18 scatenatevi alla ricerca di libri sperduti per Cuggiono. Dentro il Parco di Villa Annoni e in alcune piazze del paese cercate i volantini con la X e cominciate a frugare alla ricerca dei preziosi volumi!

E se non vi piacciono? Portateli al punto bookcrossing del Parco, per continuare lo scambio.

Buona caccia al libro, corsari!

(Per l’idea un grande ringraziamento alla Biblioteca: i pirati fanno razzia anche delle belle idee!)

Sabato 26 giugno Domenica 27 giugno Ore 10 partendo da Villa Annoni

Tornano i “FIGLI DEI FIORI”

Cittadini autoorganizzati che decidono di far la loro parte. contro l’abbandono dei rifiuti nelle stradine e nei boschi.

Se vuoi partecipare scrivi a figlideifiori2021@gmail.com o contatta Mirella al 333 403 7828

Lunedì 28 giugno ore 21 Su www.youtube.com/user/Ecoistitutovdt

TERRA BRUCIATA

Una inchiesta sui cambiamenti climatici in Italia condotta dalle Alpi alla Sicilia dal giornalista e scrittore Stefano Liberti che sarà con noi in questo incontro.

Martedì 29 giugno ore 21Su www.youtube.com/user/Ecoistitutovdt

EUROPA OLTRE L’INCENERIMENTO

Ne parliamo con Enzo Favoino coordinatore scientifico di Zero Waste Europe. Verranno condivisii motivi, ambientali, sanitari, economici e di impatto sul clima, per i quali l’incenerimento viene sempre marginalizzato dalle strategie europee.

Mercoledì 30 giugno ore 21 Su www.youtube.com/user/Ecoistitutovdt

PER UNA VERA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Ne parliamo con Mario Agostinelli presidente dell’associazione Laudato sì – una alleanza per la terra il clima e la giustizia sociale, con Gioia Gibelli e con Dario Furlanetto già direttore del parco del Ticino e dell’Adamello.

Giovedì 1 luglio ore 21 Su www.youtube.com/user/Ecoistitutovdt

CHE ARIA TIRA?

Il monitoraggio diffuso della qualità dell’aria attraverso le centraline Arianna sempre più presenti sul nostro territorio Ne parleremo con associazioni, cittadini, insegnanti, municipalità che stanno realizzando questa rete autogestita di rilevamento.

Sabato 3 luglio Parco di Villa Annoni

CACCIA AL TESORO 2.0

Impugna il tuo Smartphone, segui le tappe che saranno evidenziate da QRCODE che apriranno filmati per accompagnare i partecipanti in una storia avvincente indicante i punti successivi, con notifiche sui profili facebook dei cacciatori

Altre info win.decasite.com/app

16.30 UN VIAGGIO DENTRO LA FIABA PER INCONTRARE EROI SUPER ABILI

Premiazione del concorso promosso da Cooperativa Lule nelle scuole medie del Castanese. per una visione diversa della disabilità, da leggere come risorsa e non come svantaggio.

www.luleonlus.it/fiabe

DOMENICA 4 LUGLIO – PARCO DI VILLA ANNONI



PAGINE AL SOLE RASSEGNA DI MICROEDITORIA

Piccoli editori specializzati in ecologia – energia – solidarietà – biodiversita – narrativa si incontrano alla Festa del Solstizio.

ELEUTHERA, LA MEMORIA DEL MONDO LIBRERIA EDITRICE, ABRIGLIASCIOLTA, MERAVIGLI EDIZIONI, STAMPA ALTERNATIVA, ZEISCIU, ABOCA, TERRE DI MEZZO, PARCO DEL TICINO, ROTTE CONTRARIE, FILI D’INCHIOSTRO , LABORATORIO DI CROMOGRAFIA

MARATONA EDITORIALE (vedi programma dettagliato più sotto)

MERCATINO BIO DEI PRODUTTORI LOCALI

ARTIGIANATO ARTISTICO

ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

Raccolta firme PER UN DIRITTO DI TUTTI ALLA CURA

CICLOFFICINA

VISITE AL MUSEO STORICO CIVICO E AL CENTRO DOCUMENTALE DI STORIA LOCALE

www.museocuggiono.it

DIMOSTRAZIONI DI TREE CLIMBING sul bicentenario cedro del libano

MOSTRA FOTOGRAFICA

Gli animali del parco ritratti da Cristina Ferri

LE NOSTRE AMICHE API SPIEGATE AI PIU’ PICCOLI

Non producono solo miele, sono un tassello importante degli equilibri naturali. Ne parlerà Andrea Pagani di Apilombardia

DIMOSTRAZIONE DI TAI CHI CHUAN

Esercizi di benessere tra medicina tradizionale e arti marziali col maestro Camillo Corvi

12,30 PAELLA GIGANTE valenciana e vegetariana (anche da asporto)

Va prenotata preferibilmente entro venerdì 02974075 in orari negozio o via mal a info@ecoistitutoticino.org

Dalle 15

ASSEMBLEA DEL COORDINAMENTO SALVIAMO IL TICINO

LE LEGGENDE DELLE PIANTE

Un libro sugli alberi del Parco di Villa Annoni tra miti e leggende. Ne parliamo con l’autrice Daniela Mazzoni

NEL MEZZO DEL CAMMIN…

ANIMAZIONI PER BAMBINIE ADULTI con Terra di Fantasia

16.00 LA STREGA COL CLIMA COMANDO

Spettacolo teatrale sui cambiamenti climatici di e con Nora Picetti

INCURSIONI MUSICALI con la scuola di Musica ALCHEMIA, il corpo musicale Santa Cecilia di Cuggiono e incontro finale con la Dixie Jass del Vecchio Ponte

Pagine al sole, la rassegna editoriale della Festa del Solstizio

SABATO 3 LUGLIO PARCO VILLA ANNONI

• ore 16. 30

Un viaggio dentro la fiaba per incontrare eroi super-abili

Premiazione del concorso di fiabe promosso da Cooperativa Lule all’interno delle scuole medie del Castanese.

A seguire Il potere di Vanessa di Raffaella Radice Ed. la memoria del mondo.

DOMENICA 4 LUGLIO PARCO VILLA ANNONI

• ore 10,15 -11,00 tendone 2

Claudio Jaccarino, La via dell’acquarello, presentazione e realizzazione acquarelli a cura di laboratorio di cromografia. Replica ore 14,30-15,15

• ore 10,30-11,15 tendone 1

Rita Cavallari, Lettere dall’inferno – La resistenza disarmata Ed. la memoria del mondo

• ore 11,00-11,30 tendone 2

Stefania Forlani Hej från Sverige: vi piacciono i romanzi svedesi, ma non sapete come si pronunciano quelle strane lettere con “pallini” e “puntini”? La traduttrice Stefania Forlani vi svelerà i segreti della pronuncia di å, ä, ö, e non solo! Vi ses! Replica ore 15,15-15,45

• ore 11,15-12,00 tendone 1

Gabriele MoronI, “Luigi Gualdi il papillon italiano” Ed. Diarkos

• ore 11,30-12,15 tendone 2

Giorgio Colombo, Infinito orizzonte e Dagli occhi all’anima ed. Gruppo Albatros

• ore 14-15 tendone 1

Martina Savio racconta il primo fumetto letterario di Abrigliasciolta, Interviene Ombretta Diaferia

• ore 15-15,45 tendone 1

Fabio Lombardi, L’istinto dei calamari Leone Editore

• ore 15,45-16,30 tendone 2

Micaela Tagliaferro, Cuore a cuore, vivere il babywearing Ed. Ouverture

• ore 15,45- 16,20 tendone 1

Alberto Centinaio, Sognando la liberta’ – Il partigiano Sandro Ed. la memoria del mondo

• ore 16,30-17,15 tendone 1

Fausto Leali, Finis terrae Ed. la memoria del mondo

• ore 16,30 tendone 2

Lorenza Ronzano , La variabile umana Ed. Eleuthera. In questo suo libro sul disagio psichico e sociale , l’autrice pone, fra l’altro, il dilemma centrale dell’attuale civiltà “essere o funzionare”. Dopo la presentazione, dialogherà con Bruno Miorali , redattore di Ama diario e di Paesaggi Educativi sugli intrecci che stanno emergendo fra mondo della cura e mondo dell’educazione.

• ore 17,15-18 tendone 1

Felice di essere Musazzi intervengono i curatori del libro Francesca Giudici e Comitato per Musazzi 100 Ed. la memoria del mondo