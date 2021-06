Aumenta la capienza del “Franco Ossola”: 335 posti per il Varese

Domenica 13 giugno al “Franco Ossola” tornerà il pubblico in occasione di una gara del Città di Varese. I biglietti per le gare contro Bra e Derthona – del 20 giugno – sono già in vendita da inizio settimana (leggi qui), ma dopo un nuovo conteggio da parte delle autorità competenti, i posti a disposizione sono aumentati: dai 298 iniziali a 335.

Queste le indicazioni da parte della società per acquistare i tagliandi:

In virtù di ciò si è potuto incrementare di 34 unità i biglietti per la vendita, acquistabili per i nostri tifosi sulla piattaforma diyticket fino alle 23:59 del sabato precedente il match oppure domenica mattina presso la biglietteria dello Stadio dalle ore 11:00 alle 14:00. I costi per settori sono i seguenti: Tribuna Centrale 16 euro (ridotto 10), Tribuna Laterale Nord e Sud 12 euro (ridotto 7). I bambini fino a 10 anni entreranno gratis purché accompagnati da un pagante. Chi ha sottoscritto l’abbonamento a inizio anno potrà accedere allo Stadio presentando il tagliando all’ingresso.

Per i tifosi ospiti, per i quali saranno riservati 30 posti della tribuna laterale Nord, resta obbligatoria la prenotazione via mail all’indirizzo ufficiostampa@cittadivarese.it. Al momento dell’arrivo allo Stadio i responsabili della biglietteria provvederanno a stampare il tagliando.

Si ribadisce che per le due partite in oggetto non verranno concessi accrediti a società, osservatori e procuratori.