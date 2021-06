Azione: “Maroni avversario preparato e competente”

Nota di Azione in merito alla notizia della possibile rinuncia alla candidatura di Roberto Maroni a sindaco di Varese

Sembra ormai certa la decisione di Roberto Maroni di fare un passo indietro e ritirare la sua candidatura a Palazzo Estense, confermando così le voci che si rincorrevano negli ultimi giorni.

Possiamo solo immaginare che per Maroni sia stata una scelta sofferta e dettata però dal senso di responsabilità necessario in questo momento, soprattutto per la sua salute e serenità, ci auguriamo, e non da forzature interne di correnti di Partito o di alleati, che hanno fatto pressione per un ritiro.

Abbiamo sempre riconosciuto in Roberto Maroni un avversario preparato e competente e per questo ci spiace dover rinunciare ad un confronto politico, che siamo certi sarebbe stato stimolante ed interessante perchè, seppur su due posizioni politiche diverse, non è mai mancata la stima per l’uomo. Attendiamo di conoscere il nuovo candidato Sindaco del centro destra per le prossime Elezioni Amministrative di Varese, auspicando una figura altrettanto qualificata, che abbiamo a cuore il bene della nostra città, che merita – anche nella competizione pre-elettorale – la massima competenza a servizio di un ascolto ed una progettualità che abbiano, come unico fine, un programma del quale possa giovare la Varese del futuro, con Obiettivi chiari e concreti.

A Roberto Maroni i nostri più sinceri auguri per una pronta guarigione che lo possa riportare alla Politica attiva quanto prima.