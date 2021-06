Il Bayern saluta Vertemati: ora è pronto per la Openjobmetis

Adriano Vertemati si toglie, idealmente, una maglia biancorossa ed è pronto per vestirne subito un’altra con gli stessi colori. Il coach nato a Milano, 40 anni, ha ufficialmente detto addio al Bayern Monaco dove ha ricoperto l’incarico di assistente di Andrea Trinchieri.

Lo ha annunciato la società cestistica bavarese che ha salutato Vertemati, in procinto di diventare il nuovo allenatore della Pallacanestro Varese. Il tecnico è in procinto di arrivare in città e sarà presentato a breve come nuova guida della Openjobmetis.

Con il Bayern, accanto a Trinchieri, Vertemati ha disputato l’Eurolega arrivando a un soffio dalla Final Four (Bayern eliminato da Milano 3-2 nei quarti), ha vinto la Coppa di Germania e ha perso la finale scudetto con l’Alba Berlino. La squadra bavarese ha dovuto fronteggiare anche il grave problema di salute che ha fermato una delle sue stelle, Paul Zipser, operato d’urgenza per una emorragia cerebrale.