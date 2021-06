Ferrero sempre più biancorosso: il capitano resterà all’Openjobmetis

Giancarlo Ferrero riempirà altre caselle della “tessera fedeltà” stipulata con Pallacanestro Varese. Il capitano biancorosso, che a fine agosto spegnerà le 33 candeline, rimarrà in organico alla Openjobmetis dopo aver prolungato ulteriormente il proprio contratto.

Ferrero quindi disputerà almeno altri due campionati con la maglia della Città Giardino che lo ha ormai adottato: arrivato nell’estate del 2015, praticamente senza esperienza in Serie A (solo una stagione da rincalzo a Casale Monferrato), l’ala di Bra è diventato un punto fisso delle varie versioni della Openjobmetis che si sono succedute sotto la guida di Caja (per due periodi), Moretti e Bulleri.

Con Varese Ferrero ha disputato playoff, Final8 e la finale di Fiba Cup a Chalon, diventando capitano della squadra nella primavera 2017 quando Daniele Cavaliero gli lasciò la “fascia” trasferendosi a Trieste. Ora il nuovo accordo raggiunto con la società del presidente Vittorelli, grazie al quale “Gianca” aggiungerà altre stagioni biancorosse alle sei già disputate. Una presenza importante anche a livello di spogliatoio, visto che le sue doti di uomo-squadra sono da sempre apprezzate da compagni e dirigenti.

Nel frattempo Adriano Vertemati ha concluso la propria stagione agonistica: il coach nativo di Milano, assistente di Trinchieri al Bayern Monaco, ha disputato la finale in Germania. Titolo sfumato per i bavaresi (che hanno perso strada facendo Zipser, ricoverato d’urgenza per una emorragia cerebrale), battuti dall’Alba Berlino. Il 40enne allenatore potrebbe quindi essere annunciato nei giorni a venire come nuova guida tecnica della Openjobmetis.