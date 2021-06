Botte nella notte a Gallarate in zona pedonale, cinquantenne all’ospedale

Uno dei due ancora non parla perché all’ospedale, l’altro è reticente, dice e non dice agli agenti della polizia di Gallarate che chiedono lumi su quanto avvenuto questa notte in via Manzoni, zona pedonale, dove si è consumato qualcosa che somiglia più a una rissa che ad una semplice aggressione.

I fatti avvengono nel cuore della notte, passata la mezza, quando nella zona centrale della città, in strada, alcuni residenti avvertono rumori.

Qualcuno si affaccia e vede quattro persone, sembra di giovane età, che se la danno a gambe verso la stazione.

Viene chiamato il 112 e sul posto arriva una volante e un’ambulanza della Croce Rossa Italiana di Gallarate.

A terra è rimasto un uomo di 51 anni di origini straniere trasportato in ambulanza all’ospedale in codice giallo mentre l’altro aggredito ha rifiutato il ricovero.

Per il ferito più grave la polizia è in attesa di referto che quantifichi quale sia la prognosi in termini di giorni per definire la gravità del reato mentre l’altra persona non ha fatto riferimento a litigi o aggressioni.