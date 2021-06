“A Caronno Varesino il consiglio comunale è blindato”

Gent.mo Direttore, ho fatto richiesta di assistere al prossimo consiglio comunale di Caronno Varesino, dove si deciderà delle prossime tariffe Tari. Il segretario comunale mi ha così risposto:

“Buongiorno,

in riferimento alla Sua istanza in oggetto, pervenuta al protocollo del Comune di Caronno Varesino, si comunica che, a causa delle normative vigenti correlate al perdurare dell’emergenza sanitaria, allo stato attuale non risulta possibile svolgere la seduta del Consiglio Comunale del 30.06.2021 in presenza del pubblico.

L’occasione mi è gradita per porgere distinti saluti

Il Segretario Comunale”

Ringrazio per la cortese risposta, ma mi chiedo: possiamo andare al cinema e allo stadio, a scuola e al ristorante.. perché solo per i consigli comunali persiste il divieto di assistere?

Esiste una precisa norma che lo vieta o è solo una comoda scusa?

Barbara Bortolato